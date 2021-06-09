سيارة MINI للعطلات مع تجهيزات التخييم الأكثر استدامة في العالم

ميونيخ- ستظل الإجازات في المنطقة ورحلات الاستكشاف عبر الريف المحلي على رأس قائمة الأولويات للعديد من الأشخاص الذين يبحثون عن الاسترخاء في صيف العام 2021. كما أن الرغبة في الاسترخاء في الطبيعة تلهم أيضاً مغامرات التخييم. تعد اتجاهات العطلات هذه مفيدة للتوازن البيئي، خاصةً عندما تندمج مع التنقل المستدام. تقدم MINI طرازين مع محرك كهربائي ومزايا اختيارية مطابقة لجميع من يرغب في أن يكون متميزاً وفعالاً بشكل خاص على الطريق:

وتعد سيارة MINI Cooper SE Countryman ALL4 (معدل استهلاك الوقود: 1.9 – 1.7 لتر / 100 كم وفقاً لدورة اختبار WLTP ، 2.1 – 1.9 لتر/ 100 كم وفقاً لدورة اختبار NEDC؛ معدل استهلاك الكهرباء: 15.5 – 14.8 كيلو واط / 100 كم وفقاً لدورة اختبار WLTP، 14.8 – 14.1 كيلو واط في الساعة / 100 كم وفقاً لدورة اختبار NEDC؛ معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 44-39 جم / كم وفقاً لدورة اختبار WLTP ، 48 – 44 ج / كم وفقاً لدورة اختبار NEDC) مع نظام هجين قابل للتوصيل، والسيارة الكهربائية بالكامل MINI Cooper SE (معدل استهلاك الطاقة: 17.6 – 15.2 كيلو واط في الساعة / 100 كم وفقاً لدورة اختبار WLTP ، 16.1 – 14.9 كيلو واط ساعة / 100 كيلومتر وفقاً لدورة اختبار NEDC) مجهزتان لهذه الظروف بأنظمة نقل خاصة بالطراز من مجموعة ملحقات MINI الأصلية، مع خيمة على السطح، لذلك فهما تمثلان أسطول المركبات الأكثر خضرة واستدامة في العالم.

بفضل نظام الدفع الرباعي الهجين، وإنتاج الطاقة التي تبلغ 162 كيلو واط / 220 حصان، فقد جهزت سيارة MINI Cooper SE Countryman ALL4 بشكل مثالي للرحلات في الريف. ومع وجود تجهيزات ALL4 Trim أو Classic Plus Package، فإنها تستكمل التجهيزات بسكة على السقف، بالإضافة إلى مزايا أخرى. يمكن تركيب خيمة السقف بسهولة على قضبان السقف باستخدام حامل الدرابزين المناسب.