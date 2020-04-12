سيارتا كيا “سول إي في” و”تيلورايد” تفوزان بجوائز “سيارة العام”

دبي– حققت “كيا موتورز” فوزاً كبيراً في جوائز “سيارة العام العالمية 2020″، وذلك مع حصول سيارة “تيلورايد” (Telluride) على جائزة “سيارة العام العالمية”، وسيارة “سول إي في” (Soul EV) على جائزة “سيارة العام العالمية للمدن”.

ومُنحت هذه الجائزة لسيارة كيا “تيلورايد” تكريماً لتصميمها المميز وطابعها العملي المثير للإعجاب، ويضاف لقب “سيارة العام العالمية 2020” إلى أكثر من 70 جائزة فازت بها هذه السيارة منذ تقديمها في العام 2019، حيث حصلت السيارة الرياضية متعددة الأغراض على جائزة “أفضل سيارة متعددة الأغراض” ضمن جوائز “سيارة العام في أميركا الشمالية” وأفضل “سيارة رياضية متعددة الأغراض SUV” ضمن جوائز “موتور تريند”.

أما سيارة “سول إي في” الكهربائية بالكامل، فتم اعتبارها السيارة المثالية للمدن من قبل لجنة التحكيم، حيث تجمع الأداء عديم الانبعاثات والمدى الكهربائي المبهر، مع الهيكل المدمج والتصميم الفريد والطابع العملي مرتفع المستوى. وكانت سيارة “سول إي في” المدمجة، التي تقع ضمن فئة الكروس أوفر، قد حصلت مؤخراً على لقب “أفضل سيارة خضراء” ضمن جوائز “سيارة العام العالمية للنساء 2019″، والتي أُعلن عنها بالتزامن مع معرض دبي الدولي للسيارات.

وقال توماس شيميرا، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المنتجات في شركة “كيا موتورز”: “الجميع في كيا فخورون بالحصول على جائزتين دفعة واحدة من لجنة تحكيم جائزة “سيارة العام العالمية”. إنها واحدة من أكثر المنافسات ضراوة في قطاع السيارات، وهذا يثبت أن سيارتي ‘تيلورايد‘ و‘سول إي في‘ فريدتين من نوعهما بالفعل. هذه الجوائز تشهد على مواهب وجهود فريقنا حول العالم، والذي يبذل قصارى جهده لإنشاء سيارات محبوبة وعملية وعالية الجودة تثير إعجاب السائقين”.

ويتم اختيار الفائزين بجوائز “سيارة العام العالمية” من قبل لجنة تحكيم دولية مستقلة، تتألف من 86 صحفياً من ذوي الخبرة الواسعة والمكانة المرموقة في عالم صحافة السيارات من 24 بلداً حول العالم.

وقال ياسر شابسوغ، المدير التنفيذي لعمليات “كيا موتورز” في الشرق الأوسط وأفريقيا، معلقاً على هذا الفوز: “إنه إنجاز مذهل لشركة كيا أن يتم تكريم اثنتين من سياراتها ضمن جوائز “سيارة العام العالمية”، فهذا النجاح يؤكد على أن كيا تتفوق وتبتكر في قطاع السيارات الذي يشهد تغيرات سريعة، لتنتج سيارات ذات حضور راسخ لدى السائقين المعاصرين”.