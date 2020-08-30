سياسة الذكاء الاصطناعي أمام مجلس الوزراء قبل نهاية أيلول

إبراهيم المبيضين

عمّان – قدّرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يوم امس ان يجري رفع المسودة النهائية للذكاء الاصطناعي لسنة 2020 الى مجلس الوزراء بهدف اقرارها للمضي في تنفيذها.

واكدت الوزارة في ردها على اسئلة لـ ” الغد” بانها انتهت من صوغ المسودة النهائية لهذه السياسة بشكلها النهائي وذلك بعد انهت قبل اكثر من شهر الاستشارة العامة بشأنها وعكست ملاحظات المهتمين عليها حيث سيجري العمل خلال الايام المقبلة على دراستها داخليا في الوزارة ثم رفعها الى مجلس الوزراء.

وتهدف السياسة العامة للحكومة للذكاء الاصطناعي 2020 بشكل عام الى تحديد التوجه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ من جميع النواحي سواء من القانونية أو الحوكمة أو البنية التحتية وتحديد الأولويات وغيرها، للاستفادة من هذا التوجه العالمي الذي دخل كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الحكومي.

الى ذلك قالت الوزارة ان مسودة سياسة الذكاء الاصطناعي التي اصبحت جاهزة بشكلها النهائي اليوم هي نتاج استشارة عامة اجريت العام الحالي مع الجهات المعنية في القطاع والتي زودت الوزارة بملاحظاتها وردود افعالها على المسودة الأولية للسياسة حيث عكست الوزارة هذه الملاحظات وردود الأفعال على السياسة بهدف اعدادها بالشكل المثالي.

وأشارت الوزارة إلى ان توجه الحكومة لاقرار سياسة معنية بالذكاء الاصطناعي ياتي لاهتمامها بمفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها وخصوصا الذكاء الاصطناعي.

وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ان نطاق تطبيق السياسة سيشمل ايضا الأفراد سواء كانوا مطورين لخدمات أو تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي أو مقدمين لخدمات تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأردن.

ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.

وكانت دراسة عالمية – اصدرتها مؤسسة (IDC) الدولية المتخصصة في الاستشارات وتحليل البيانات – توقعت مؤخرا ان ينمو الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في النمو خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 110 مليارات دولار في العام 2024.

وقدرت الدراسة ان يبلغ معدل النمو السنوي للإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 2019 إلى العام 2024 حوالي 20 %.

وعلى صعيد متصل اكدت الوزارة ايضا بانها شارفت على الانتهاء من صوغ مسودة سياسة اخرى هي مسودة سياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة 2020 تحضيرا لرفعها الى مجلس الوزراء .