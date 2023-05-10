سيا تتزوج بفستان وردي.. والحضور 6 أشخاص

تزوجت المغنية الأسترالية سيا، المعروفة دائما بإخفاء ملامح وجهها، من حبيبها دان برناد في حفل زفاف مضاء بالشموع، أقيم في فيلا “أوليفيتا”، المملوكة لمصممَي الأزياء ستيفانو غابانا ودومينيكو دولتشي، والواقعة في قرية بورتوفينو الإيطالية، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأطلت سيا في الحفل، الذي حضره ستة أشخاص فقط، مرتديةً فستانًا ورديا من قماش الدانتيل، جاء بقصة “الحورية” وبأكمام متوسطة الطول، كما تميَّز بياقة عالية وبأزرار صغيرة أمامية.

وأكملت إطلالتها بطرحة وردية من الشيفون، التي زيِّنت حوافها بقماش الدانتيل، وتسريحة شعر مرتفعة على شكل كعكة مرفوعة، بينما اختار زوجها بدلة توكسيدو فاتحة اللون مع قميص حريري وربطة عنق.

وتبادل الزوجان عهود زواجهما تحت قوس مزيَّن بالأزهار الوردية والأرجوانية والبيضاء، كما تميَّزت المساحة الخارجية بطاولات ذهبية فخمة مغطاة بشموع بيضاء في علب زجاجية.

يُشار إلى أن فيلا “أوليفيتا” هي المكان ذاته الذي أقامت فيه نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان وزوجها عازف الطبل ترافيس باركر حفل زفافهما، الذي تواجد فيه أطفالهما الستة من شركائهم السابقين: ميسون ( 12 عامًا)، ورين (7 سنوات)، وبينيلوب (9 سنوات)، ولاندون (18 عامًا، وألاباما (16 عامًا)، وأتيانا (23 عامًا).

وليس واضحًا متى بدأ الثنائي المواعدة للمرة الأولى، فقد حافظت سيا على علاقتهما الرومانسية بعيدًا عن وسائل الإعلام والصحافة.

وكانت سيا متزوجة سابقًا من إريك أندرس، حيث تبادلا عهود زواجهما في منزلها في بالم سبرينغز بولاية كاليفورنيا في أغسطس 2014، وانفصلا عام 2016. -وكالات