سيبايوس يغيب عن صفوف آرسنال لفترة طويلة بسبب الإصابة

لندن – يغيب الإسباني داني سيبايوس عن المباريات القادمة لأرسنال بسبب إصابة في أوتار الركبة، ما سيحول دون مشاركته في المران حتى منتصف كانون أول (ديسمبر) المقبل.

وأصيب اللاعب المعار من ريال مدريد لموسم واحد في مباراة أرسنال أمام فيتوريا دي سيتوبال البرتغالي يوم 6 تشرين ثان (نوفمبر) الحالي ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

Arsenal will be without Dani Ceballos tomorrow.https://t.co/vz7NurjCBt

— Arsenal FC News (@ArsenalFC_fl) November 27, 2019