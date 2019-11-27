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سيبايوس يغيب عن صفوف آرسنال لفترة طويلة بسبب الإصابة

منذ ساعتين

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لندن – يغيب الإسباني داني سيبايوس عن المباريات القادمة لأرسنال بسبب إصابة في أوتار الركبة، ما سيحول دون مشاركته في المران حتى منتصف كانون أول (ديسمبر) المقبل.

وأصيب اللاعب المعار من ريال مدريد لموسم واحد في مباراة أرسنال أمام فيتوريا دي سيتوبال البرتغالي يوم 6 تشرين ثان (نوفمبر) الحالي ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وكانت الإصابة السبب وراء غياب لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عاما عن آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى ذلك، لن يشارك في المواجهة المرتقبة الخميس أمام إينتراخت فرانكفورت.

ولن يشارك سيبايوس على أقل تقدير في المباريات المقبلة لأرسنال أمام نورويتش سيتي وبرايتون أند هوف ألبيون وستاندارد لييج. (إفي)

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