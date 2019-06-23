“سيتا” تحتفل بسبعة عقود على تأسيسها محققة إيرادات قياسية

دبي- نظمت شركة “سيتا” المزود الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي، الأسبوع الماضي، احتفالاً بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيسها، بحضور أكثر من 100 شركة عالمية بارزة في قطاع الطيران أقيم في مدينة أنتويرب البلجيكية.

وأعلنت “سيتا” التي تأسست في العام 1947 خلال الحفل، عن تحقيقها إيرادات قياسية بلغت 1.7 مليار دولار أميركي في العام 2018، الأمر الذي يعد نقطة تحوّل مهمة في أعمالها، ويؤكد التزامها بمواصلة الابتكار والتعاون.

وقدمت باربرا داليبارد الرئيس التنفيذي للشركة خلال الحفل، عرضاً يوضح ملامح نمو الشركة، كما أشارت إلى الآلية التي حافظت فيها “سيتا” على مكانتها الحيوية في القطاع على مدى الأعوام السبعين الماضية عبر التطور المستمر، فضلاً عن تحقيق إيرادات هي الأعلى في تاريخ الشركة، ويعد العام 2018 نقطة تحوّل مهمة للشركة؛ حيث تفوقت أعمالها الخاصة بالتطبيقات على أعمالها المعنية بالاتصالات.