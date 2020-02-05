سيتين: انتقاد ميسي للمدير الرياضي أبيدال لن يؤثر على برشلونة

برشلونة – قال كيكي سيتين مدرب برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء إن استقرار الفريق لن يتأثر بانتقاد ليونيل ميسي للمدير الرياضي إيريك أبيدال.

ليونيل ميسي خلال مباراة ضد أتليتيكو مدريد يوم 9 يناير كانون الثاني في جدة. تصوير: وليد علي – رويترز

وأثار ميسي، المتحفظ دائما، ضجة بتوجيه انتقاد لزميله السابق أبيدال يوم الثلاثاء قائلا على انستجرام إن مسؤولي النادي يتحملون مسؤولية إقالة المدرب السابق إرنستو بالبيردي الشهر الماضي ولا دخل للاعبين بهذا الأمر.

وشرح أبيدال سبب إقالة بالبيردي رغم تصدر الفريق للدوري وذلك في مقابلة مع صحيفة دياريو سبورت الإسبانية.

وقال أبيدال ”لم يكن الكثير من اللاعبين يشعرون بالرضا أو يقدمون أفضل ما لديهم كما كانت هناك مشكلة في التواصل.

وتابع ”العلاقة بين المدرب واللاعبين كانت طيبة إجمالا لكن بصفتي أحد اللاعبين السابقين في الفريق كنت أشعر بوجود شيء ما. أبلغت مسؤولي النادي بما أشعر به وتوصلنا إلى قرار (بشأن بالبيردي)“

ورد ميسي على أبيدال عبر انستجرام بوضع دائرة حول تصريحات المدير الرياضي لبرشلونة.

وكتب ميسي ”مع احترامي للجميع، أنا لا أحب القيام بمثل هذه الأشياء لكني أعتقد انه يتعين على الناس التحلي بالمسؤولية بشأن القرارات التي يتخذونها“.

”اللاعبون (مسؤولون) عما يحدث في أرض الملعب ونحن أول من يعترف بالتقصير إذا لم تسر الأمور بشكل جيد. يتعين على مسؤولي القطاع الرياضي تحمل المسؤولية أيضا وقبل كل شيء القرارات التي يتخذونها.

”وأخيرا حين تتحدث عن لاعبين يتعين أن تكشف عن أسماء لانه إذا لم تفعل فانك تسيء للجميع وتثير جدلا بشأن أشياء غير صحيحة“.

وتصدرت تعليقات ميسي الصفحات الأولى للصحف الرياضية اليوم الأربعاء.

وقالت صحيفة سبورت إن رد فعل ميسي تسبب في ”تسونامي“ وأعلنت ماركا أن اللاعب الأرجنتيني وجه ”ضربة قاضية“ بينما قالت صحيفة (آس) في صدر صفحتها الأولى ”الفوضى تضرب برشلونة“.

وقال سيتين إنه تحدث إلى اللاعبين عن هذا الخلاف لدقيقة واحدة وإن الفريق يركز فقط على مبارياته المقبلة والتي ستبدأ يوم الخميس بمواجهة في دور الثمانية لكأس ملك اسبانيا أمام أتليتيك بيلباو.

وأبلغ مدرب برشلونة الصحفيين ”سأفعل كل شيء لتجنب أن يؤثر هذا الخلاف على الفريق. كل ما أفكر فيه هو مباراة الغد وضرورة العبور للدور التالي. لن أهدر طاقتي في أي شيء آخر“.

وتابع ”هذا الموقف لا يؤثر علي. كل ما يتعين علي القيام به هو قيادة اللاعبين لاخراج أفضل ما في جعبتهم. كل ناد في العالم يواجه مشاكل لكن هناك بعض الأمور التي لا استطيع الحيلولة دون وقوعها لذا ألتمس منكم التركيز على كرة القدم“.

وجاءت انتقادات ميسي للمدير الرياضي أبيدال في ذات اليوم الذي أعلن فيه برشلونة أن الجناح عثمان ديمبلي أصيب بتمزق كامل في عضلات الفخذ الخلفية وسيغيب حتى نهاية الموسم ما يزيد من مشاكل الفريق في خط الهجوم حيث لا يزال لويس سواريز يتعافى من جراحة في الركبة.

وقال سيتين إنه يشعر بالقلق بشأن إصابة ديمبلي أكثر من تعليقات ميسي على وسائل التواصل الاجتماعي مضيفا أن هداف برشلونة عبر العصور في حالة معنوية مرتفعة.

وقال سيتين ”ميسي يتحلى بالحماس والدافعية مثل أي وقت مضى. الابتسامة لا تفارقه. يبدو في حالة معنوية جيدة ويشارك بحماس في التدريب. انه نفس الشخص الذي تعرفونه“

وتابع ”ميسي يملك خبرة كبيرة ويعرف تماما ما يجب أن يفعله. لن أتدخل في حياته أو حياة أي شخص آخر. لست أبا لأي لاعب في الفريق. مهمتي الاشراف على التدريبات وقيادة الفريق وما عدا ذلك لا يدخل في صميم عملي“.

– (رويترز)