سيتيين: الفوز بكل المباريات أمر معقد وريال مدريد سيتعثر

إشبيلية – قال مدرب برشلونة، كيكي سيتيين، عقب التعادل المخيب لآمال للفريق الكتالوني أمام إشبيلية على ملعب سانشيز بيثخوان، إن الفوز بكل المباريات أمر معقد، لكن لاتزال تتبقى “الكثير من المباريات”، مبديا ثقته في تعثر ريال مدريد، ملاحقه المباشر.

وصرح سيتيين عقب المباراة: “كنا نعلم بأن الفوز بكل المباريات سيكون صعبا للغاية، لست راضيا”، حيث أصبحت الفرصة مواتية لريال مدريد للانقضاض على الصدارة حال انتصاره على ريال سوسييداد بنفس الجولة، وذلك مع تبقى 8 مباريات على الختام”.

El resumen del partido en BarçaTV+#OnlyForCulers — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 19, 2020

وبتعادله رفع برشلونة رصيده إلى 65 نقطة ليبتعد مؤقتا بفارق 3 نقاط عن الملكي، الذي يتفوق في المواجهات المباشرة.

وأضاف سيتيين: “سيطرنا على أول نصف ساعة بشكل جيد للغاية، قبل أن نمنحهم فرصا بعدها، بالتأكيد الشعور الآن ليس إيجابي، لكني اعتقد أن (جيرارد) بيكيه سيكون له رأي مختلف بالغد”، تعليقا على ما صرحه المدافع بأن التتويج بلقب الليجا سيكون “صعبا للغاية”.

وأوضح سيتيين، الذي لم يعد يعتمد على نتائجه خلال ما تبقى من الليغا، إن الريال لن يحقق الفوز في كل مبارياته القادمة، مشددا “ينبغي أن نكون متفائلين، لا نعتمد على نتائجنا، لكن لاتزال تتبقى الكثير من المباريات”. (إفي)