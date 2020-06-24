سيتيين يُبدي سعادته بأداء لاعبي برشلونة في الشوط الثاني

مدن – بدا كيكي سيتيين مدرب برشلونة “سعيدا” بالأداء الذي قدمه لاعبوه في الشوط الثاني من لقاء أثلتيك بيلباو، والذي جاء فيه هدف البرسا والمباراة الوحيد عبر إيفان راكيتيتش، رغم اعترافه بأن هناك الكثير من العمل لإنجازه من أجل تحسين المستوى في الشوط الأول.

وقال سيتيين إن ريكي بويج وآنس وفاتي الذين دفع بهما في النصف الثاني من المباراة أضافا “حيوية” إلى البلوجرانا وساهما في انتزاع النقاط الثلاث، مؤكدا “راضي للغاية عن المستوى في الشوط الثاني، لكن يمكننا التحسن في الشوط الأول، هذا واضح”، خلال تصريحات أدلى بها لشبكة (موفيستار لا ليجا).

وأثنى المدرب على الصورة التي ظهر بها منافسه، معتبرا أن أثلتيك بلباو يتقن اللعب “ككتلة واحدة” وهو ما اعتبر أنه يصعب الأمور كثيرا على أي منافس له.

كما أشاد سيتيين بلاعبه راكيتيتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد، حيث أكد “هدف رائع حقا وقدم مستوى طيب كما هو معهود عنه”.

واختتم “سنقاتل حتى النهاية. سننتظر الآن لنرى ما الذي سيفعله منافسنا المباشر، وهو ما سيحدث للنهاية”. (إفي)