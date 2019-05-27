سيتي الأكثر نقاطا وفوزا.. والباريسي الأقوى هجوما

تيسير محمود العميري
عمان – اختتم الموسم الكروي على صعيد أهم 5 بطولات دوري في أوروبا، واحتفظ الأبطال الخمسة بألقابهم للعام الثاني على التوالي من دون إحداث أي تغيير فيما بينهم، في حالة ربما لا تكون اعتيادية بالنسبة لتلك البطولات التي تحظى دوما بالندية والاثارة، وإن كان الدوري الانجليزي ومن بعده الألماني بقيا مثيرين حتى الجولة الأخيرة التي حددت البطل رسميا، فيما حسم الصراع مبكرا في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وخاض كل من مانشستر سيتي “إنجلترا” وباريس سان جرمان “فرنسا” ويوفنتوس “إيطاليا” وبرشلونة “إسبانيا” 38 مباراة حتى توج كلا منهم بلقب دوري بلاده، فيما لعب بايرن ميونيخ “ألمانيا” 34 مباراة كفلت احتفاظه باللقب.
لكن قراءة لنتائج أبطال الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا توضح الحقائق التالية:
- من حيث النسبة المؤية، حل مانشستر سيتي في المركز الأول بنسبة 85.96 %، حيث فقد 16 نقطة فقط من اصل 114 نقطة يحصل عليها الفريق عند لعب 38 مباراة، تلاه باريس سان جرمان 79.82 % ويوفنتوس 78.94 % وبايرن ميونيخ 76.47 % بعد أن فقد 24 نقطة من اصل 102 نقطة يحصل عليها الفريق عند لعب 34 مباراة، وبرشلونة 76.31 %.
- حقق مانشستر سيتي أكبر عدد من الانتصارات 30 مرة بنسبة 78.94 %، يليه باريس سان جرمان 29 مرة بنسبة 76.31 % ويوفنتوس 28 مرة بنسبة 73.68 % وبايرن ميونيخ 24 مرة بنسبة 70.58 % وبرشلونة 26 مرة بنسبة 68.42 % من عدد المباريات الملعوبة.
- تعادل فريق برشلونة 9 مرات بنسبة 23.68 % ومانشستر سيتي 7 مرات بنسبة 18.42 % وبايرن ميونيخ 6 مرات بنسبة 17.64 % ويوفنتوس 6 مرات بنسبة 15.78 % وباريس سان جرمان 4 مرات بنسبة 10.52 % من عدد المباريات الملعوبة.
- يعد فريق مانشستر سيتي الأقل خسارة “مرة واحدة” بنسبة 2.63 % يليه برشلونة 3 مرات بنسبة 7.89 % ويوفنتوس 4 مرات بنسبة 10.52 % وبايرن ميونيخ 4 مرات بنسبة 11.76 % وباريس سان جرمان 5 مرات بنسبة 13.15 % من عدد المباريات الملعوبة.
- حل فريق باريس سان جرمان بالمركز الأول من حيث القوة الهجومية، بعد أن سجل 105 أهداف في 38 مباراة بمعدل 2.76 هدفا في المباراة، يليه بايرن ميونيخ وسجل 88 هدفا في 34 مباراة بمعدل 2.58 هدف، ومانشستر سيتي وسجل 85 هدفا في 38 مباراة بمعدل 2.50 هدف، وبرشلونة 90 هدفا في 38 مباراة بمعدل 2.36 هدف، ويوفنتوس 70 هدفا في 38 مباراة بمعدل 1.84 هدف في المباراة.
- على الصعيد الدفاعي، يعد مانشستر سيتي الأفضل دفاعا بعد أن دخل مرماه 23 هدفا في 38 مباراة بمعدل 0.60 هدف في المباراة، يليه يوفنتوس ودخل مرماه 30 هدفا في 38 مباراة بمعدل 0.78 هدف وباريس سان جرمان ودخل مرماه 35 هدفا في 38 مباراة بمعدل 0.92 هدف وبايرن ميونيخ ودخل مرماه 32 هدفا في 34 مباراة بنسبة 0.94 هدف وبرشلونة ودخل مرماه 36 هدفا في 38 مباراة بمعدل 0.94 هدف في المباراة.
- إمتلك مانشستر سيتي أفضل فارق أهداف +72 هدفا يليه باريس سان جرمان +70 هدفا وبايرن ميونيخ +56 هدفا وبرشلونة +54 هدفا ويوفنتوس +40 هدفا.