سيتي الأكثر نقاطا وفوزا.. والباريسي الأقوى هجوما

تيسير محمود العميري

عمان – اختتم الموسم الكروي على صعيد أهم 5 بطولات دوري في أوروبا، واحتفظ الأبطال الخمسة بألقابهم للعام الثاني على التوالي من دون إحداث أي تغيير فيما بينهم، في حالة ربما لا تكون اعتيادية بالنسبة لتلك البطولات التي تحظى دوما بالندية والاثارة، وإن كان الدوري الانجليزي ومن بعده الألماني بقيا مثيرين حتى الجولة الأخيرة التي حددت البطل رسميا، فيما حسم الصراع مبكرا في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وخاض كل من مانشستر سيتي “إنجلترا” وباريس سان جرمان “فرنسا” ويوفنتوس “إيطاليا” وبرشلونة “إسبانيا” 38 مباراة حتى توج كلا منهم بلقب دوري بلاده، فيما لعب بايرن ميونيخ “ألمانيا” 34 مباراة كفلت احتفاظه باللقب.

لكن قراءة لنتائج أبطال الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا توضح الحقائق التالية: