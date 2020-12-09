“سيتي” المصرفية تعين إليسار أول سيدة تدير عملياتها في الشرق الأوسط

دبي- يسر مجموعة “سيتي” المصرفية الإعلان عن تعيين إليسار فرح أنطونيوس بمنصب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من خلال دورها هذا، ستتولى إليسار مسؤولية قيادة وتحفيز نمو عمليات مجموعة سيتي المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعد شبكة مجموعة “سيتي” المصرفية العالمية إحدى أهم السمات الرئيسية التي تتميز بها والتي تتيح لعملائها إمكانية الوصول الفعال إلى الأسواق الناشئة. ففي العام السابق، قامت مجموعة “سيتي” المصرفية بتأسيس قطاع الأسواق الناشئة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بهدف دمج هذه الأسواق المتنامية والديناميكية تحت مظلة إدارة موحدة تتولى المسؤولية في تقديم عروض ومزايا أكثر تنافسية وتوفر فرصاً أكبر لموظفيها. ويسهم قطاع الأسواق الناشئة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا تحت قيادة عتيق رحمن، رئيس قطاع الأسواق الناشئة بالمجموعة بنحو 30 % من صافي الدخل في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وشهدت مجموعة “سيتي” المصرفية في العام 2020 زيادةً قوية في الطلب غير مسبوقة على منتجاتها وخدماتها. وتندرج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن المناطق الأسرع نموًا في محفظة مجموعة سيتي المصرفية للأسواق الناشئة؛ حيث تحظى بحضور رائد في السوق من حيث تقديم المنتجات والحلول المصرفية. وبالنظر إلى الفرص الهائلة المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصبح من المهم التأكد من قدرة سيتي على الاستمرار في الحفاظ على حضورها القيادي للاستفادة من الزخم الذي حققناه.