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سيتي جروب: أرباح بنوك بريطانيا قد تهبط 25% في حالة خروج دون اتفاق

منذ 7 دقائق

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لندن- قال محللون لدى سيتي جروب في مذكرة بحثية إن البنوك البريطانية تواجه هبوطا قد يصل إلى 25 بالمئة في أرباحها في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقال المحللون في المذكرة التي نُشرت يوم الخميس إن التباطؤ الاقتصادي الذي سينتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق واحتمال انخفاض أسعار الفائدة وتعثر المقترضين عن سداد القروض، سيؤثر على ربحية السهم بنسبة بين 15 و25 بالمئة.

كان رويال بنك أوف سكوتلند قال في الثاني من أغسطس آب إن تدهور الأوضاع الاقتصادية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يؤثر على ربحيته في العام المقبل وإن بعض العملاء تأثروا بالفعل.

وقال محللو سيتي جروب إن تأثير عدم التوصل لاتفاق على أسهم البنوك البريطانية الكبرى مثل باركليز وإتش.إس.بي.سي ولويدز قد يكون أقل حدة حيث إن مخاطر هذه النتيجة قد تم بالفعل حسابها جزئيا في أسعار الأسهم.

وانخفض مؤشر فوتسي للبنوك في بريطانيا سبعة بالمئة هذا العام حيث يواجه المقرضون ضغوطا على الأرباح من المنافسة في قطاع الرهن العقاري وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية للبنوك المركزية والتكاليف الثابتة العالية. (رويترز)

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