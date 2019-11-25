“سيتي مول” يختتم ماراثون التحدي



عمّان- اختتم سيتي مول، الوجهة المفضلة، آخر أنشطته التي أقيمت لزبائنه وهو ماراثون التحدي.

اشتمل هذا الماراثون على أربع تحديات والتي توزعت على طوابق المول الأربعة، وأُتيحت الفرصة أمام جميع المتسوقين للمشاركة وذلك عن طريق تبديل فواتير الشراء بتذكرة للعب من مكتب خدمة الزبائن، عند الشراء بقيمة 30 دينار أو أكثر من المحلات التجارية الموجودة في المول.

وتحتّم على كل مشارك الفوز بالألعاب الأربعة حتى يحصل على فرصة ربح أحد الجوائز القيمة من سيتي مول والتي تتمثل بقسائم شرائية بمبالغ متنوعة، وقد استطاع عدد كبير من المتسوقين من الفوز بماراثون التحدي هذا، وكان منهم: بلال أبو زيتون، نائلة بدران، محمود جابر، عبدالحق ذنيبات، هداية المحسن وسارة العز.

وفي التعليق على اختتام ماراثون التحدي، علقت السيدة مرام عناية، مساعد المدير العام للشؤون التجارية في سيتي مول قائلة: “لقد سعدنا بحماس زوار سيتي مول بماراثون التحدي، ففي هذه المرة أقمنا تحديات تحتاج استخدام القوة البدنية والعقلية، مما يؤكد حرصنا على تحفيز زبائننا بضرورة المحافظة على سلامة أجسادهم وتركيزهم، إلى جانب تركيزنا على تقديم كل ما هو جديد للترفيه عن الزبائن وتوفير كل ما يحتاجه أفراد الأسرة تحت سقف واحد.”