شركات وأعمال

“سيتي مول” يدعم المواهب وأصحاب الحرف اليدوية

منذ ساعتين
ملصق خاص بـ"سيتي مول" - (من المصدر)

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عمان – يعمل حاليا سيتي مول؛ مكانك المفضل، على تصميم مبادرة مبتكرة لدعم أصحاب المواهب والحرف اليدوية، حيث سيقوم سيتي مول بتقديم الأكشاك الجاهزة لأصحاب هذه الحرف ليتمكنوا من عرض منتجاتهم وبيعها لمرتادي وزوار المول.
مبادرة سيتي مول أتت نظرا للظروف الراهنة نتيجة جائحة كورونا والتي أثرت على فئة كبيرة من أصحاب المواهب والحرف اليدوية في ظل إلغاء البازارات والتي كانت تعتبر الأداة والوسيلة المناسبة لعرض منتجاتهم فيها. حيث أن سيتي مول سيقوم بتقديم عدد من الأكشاك لتمكين أصحاب المواهب من عرض منتجاتهم لمدة تصل إلى شهر.
طريقة التقدم لهذه المبادرة ستكون عن طريق إرسال صور للمنتجات مع معلومات الشخص الكاملة عن طريق البريد الإلكتروني، حيث ستقوم إدارة سيتي مول باختيار الأشخاص والتواصل معهم لتزويدهم بكافة المعلومات.

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