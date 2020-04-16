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“سيتي مول” يساهم بـ100 ألف دينار في مبادرة “همّة وطن”

منذ 41 دقيقة
سيتي مول عمان

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عمّان – انطلاقاً من إيمان إدارة سيتي مول بمسؤوليتها الوطنية والاجتماعية والإنسانية، ودعماً لجهود الحكومة والقطاعين العام والخاص في مكافحة فيروس كورونا، أعلنت إدارة سيتي مول عن تبرعها بمبلغ 100 ألف دينار أردني لصالح صندوق “همة وطن”.

وقال المدير العام، المهندس زيد الداود أن مبادرة سيتي مول بالتبرع للصندوق جاءت للتأكيد على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لدعم الحكومة في هذه الظروف الاستثنائية، وتمكينها من مواصلة جهودها الكبيرة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وتأكيدًا لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني، بأن المواطن الأردني وسلامته هي أولوية لدى جلالته.

وأضاف الداود: “إننا نثمن جهود الحكومة الرامية لمكافحة فيروس كورونا، وإجراءاتها المتعلقة بمعالجة الآثار الصعبة والمؤلمة اقتصادياً وصحياً واجتماعياً والتي يواجهها الأردنيون من جميع الفئات، مؤكدين على ضرورة وقوف جميع الأردنيين مع بعضهم البعض للحد من انتشار هذا الفيروس، فنحن في خدمة الوطن. داعين الله عز وجل أن تزول هذه الجائحة عن أردننا الحبيب، وأن تعود حياتنا إلى طبيعتها التي ننعم بها تحت ظل القيادة الهاشمية.

حمى الله الأردن وملكه وشعبه من كل مكروه.”

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