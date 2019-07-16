“سيتي مول” يستمر بمفاجأة زبائنه بالحملات التسويقية

عمّان – لم يتوقف سيتي مول، الوجهة المفضلة، يوماً عن مفاجأة زبائن بالحملات التسويقية المميزة والجوائز القيّمة. وكانت إدارة المول قد أعلنت مؤخراً عن أسماء الرابحين باثنتين من آخر حملاتها، كاشفين عن استمرار سلسلة الحملات المميزة طوال الفترة القادمة.

وقد تكون الحملة الأكبر والأهم لهذا العام هي حملة “تسوّق واربح”، والتي يتيح سيتي مول لزبائنه فيها الفرصة لربح العديد من الجوائز القيمة عند تسوقهم بقيّمة 100 دينار وتسجيل فواتير الشراء عند مكتب خدمة الزبائن في الحملة التي تستمر حتى نهاية العام ليفوز 7 رابحين شهرياً بالجوائز الشهرية بالإضافة إلى الفرصة لربح سيارة جاكوار F-PACE 2019 في نهاية العام. وفي جولتها الرابعة، فاز كل من: معاذ فريج، “محمد جمال” القاسم، هاني العوران، مالك عفانة وباسمة رياض بقسائم شرائية بقيمة 1000 دينار لكل منهم، فيما حظي كل من آرام الملخ وناهد شعبان باشتراك سنوي في جولدز جيم.

وأما عن المسابقة التي أقامها سيتي مول لمتابعي صفحته على موقع فيسبوك وانستجرام للتواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان، فقد انتهت المسابقة “فوازير رمضان” التي أقيمت بواقع سؤال واحد لكل أسبوع بفوز 12 رابح حالفهم الحظ بقسائم شرائية بقيمة 50 دينارا لكل منهم، وكان من بعض هولاء الفائزين: هديل حلاحشة، ميساء الصياغ، محمد النجار، إيمان الزعبي، لارا عطيه، روبينا معمر، مريم أبو محمد ورزان خريسات وغيرهم.

وأعربت مرام عناية، مساعد المدير العام للشؤون التجارية في سيتي مول عن سعادتها بالإعلان عن أسماء الفائزين قائلة: “نحرص في سيتي مول على منح زبائننا فرص الفوز بالعديد من الجوائز القيمة بشتى الوسائل والطرق ومختلف الحملات، كما نؤكد على أن الفرصة ما زالت متاحة للفوز بعشرات الجوائز من خلال الحملات والمسابقات التي ينظمها المول باستمرار.”

ويأتي تنظيم هذه الحملات تقديرا لولاء زبائن سيتي مول ومكافأتهم وإعطائهم فرصة ربح الجوائز والقسائم الشرائية، بالاضافة إلى خلق جو من التفاعل والتواصل مع زبائن سيتي مول ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل المول.