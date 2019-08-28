“سيتي مول” يضاعف الجوائز والمفاجآت في كرنفال الصيف

عمان– جوائز الصيف لا تنتهي مع سيتي مول الوجهة المفضلة، حيث أعلن سيتي مول عن مجموعة من الرابحين بفعالية سيتي كرنفال والتي أقيمت في الفترة ما بين 8 و 21 آب. حيث فاجأ سيتي مول زواره بنصب مقلاع عملاق في الطابق الأرضي، والذي تمكّن فيه الزوار من المشاركة في اللعب لفرصة ربح العديد من القسائم الشرائية القيّمة، وذلك عند الشراء بقيمة 50 دينارا أو أكثر من العديد من المحلات المتواجدة في سيتي مول.

وقد تمكن كل من: عصام الخطيب، منال السمهوري، ماهر أبو غطاس، عبد الرحمن الحلواني، نانسي مسلم، عبدالله سالم، رشى يغمور، رؤى الجزازي، خالدة الزعبي وعبد الجبار حسونة إلى جانب الكثيرين غيرهم من الفوز بمختلف القسائم الشرائية القيّمة، عدا عن تمكنهم من المشاركة أيضاً في حملة “تسوق واربح” والتي من الممكن أن تأهلهم إلى ربح سيارة جاكوار F-PACE 2019 في نهاية العام.

وقد عبرت مرام عناية، مساعد المدير العام للشؤون التجارية في سيتي مول عن سعادتها بإعلان اسماء الفائزين قائلة: “يسعدني بأن نعلن عن أسماء الرابحين في حملتنا الجديدة “سيتي كرنفال” والتي أضافت عامل البهجة لزوارنا، فنحن نفخر بأن نقدم لهم كل الأمور التي ستجعل من زيارتهم لمكانهم المفضل أمرا ممتعا ونقدم لهم تجارب لا تنسى.”