“سيتي مول” يضيء باللون الوردي احتفالاً بشهر التوعية بسرطان الثدي

عمّان – يوحد العالم جهوده كل عام في تشرين الأول للتوعية بسرطان الثدي، وتسليط الضوء على هذا المرض. وبهدف تقديم الدعم اللازم للتعريف بخطورته وحث الأفراد على اتباع نمط حياة صحي، قامت إدارة سيتي مول بإضاءة الواجهات الخارجية للمول باللون الوردي.

وتأتي مشاركة سيتي مول في الفعاليات التي تقام للتوعية بسرطان الثدي كجزء من مظلته لمشاريع المسؤولية الاجتماعية، والتي دأب على المشاركة بها سنوياً إيماناً بأثر هذه الحملات الصحية في تسليط الضوء عليها ورفع الوعي حول مرض السرطان وأهمية إجراء الفحص المبكر ومساندة الناجيات من هذا المرض. فيما صرَحت السيدة مرام عناية، مساعد المدير العام للشؤون التجارية في سيتي مول على مشاركة سيتي مول، قائلة: “تنبع مشاركتنا في سيتي مول لننضم لكافة المبادرات الوطنية للتوعية بسرطان الثدي، وتذكير السيدات بأهمية إجراء الفحص المبكر الذي يعد من أحد أهم الأمور لمحاربة هذا المرض، فنحن لا نهدف لتوفير تجربة تسوق استثنائية لزوار المول فحسب، بل نؤمن بدورنا كشريك فاعل مع المجتمع المحلي للدور الهام الذي تقوم به التوعية حول مختلف المواضيع والقضايا التي تهمنا.”