“سيتي مول” يعاود تقديم الجوائز لزبائنه



عمّان – بعد فترة الانقطاع والهدوء غير المسبوق الذي شهده العالم وعودة الحياة تدريجياً إلى سابق عهدها، إلا أن سيتي مول، الوجهة المفضلة، لم ينقطع عن زبائنه طوال هذه الفترة، فكان دائم التواصل مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي وطرح مختلف مواضيع الصحة والسلامة، الترفيهية ومنها المتعلق بالموضة والأزياء.

وعلى الرغم من إلغاء بعض الفعاليات داخل المول إلا أن هذا الأمر لم يمنع سيتي مول من مواصلة مكافئة زبائنه وتقديم الجوائز بشتى الطرق المبتكرة. حيث احتفل سيتي مول بعيد الأم عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام، كما أتاح الفرصة للمتابعين لربح جوائز قيمة من المول عن طريق مشاركة إحدى ذكرايتهم المميزة مع أمهاتهم، وبالفعل تم سحب عدد من الرابحين منهم: نوال أبو عرجة، ماري الياس، رندة تركماني، أحمد فارس ياسين والذين فازوا بقسيمة شرائية مقدمة من سيتي مول بقيمة 50 دينارا، مبلغ 50 دينارا لشراء حاجيات المنزل من كارفور، سشوار واضافر بصالون Hair Inc. بقيمة 15 دينارا، وغداء بقيمة 30 دينارا مقدما من مطعم Mado.

وفي التعقيب على هذا، قال المهندس زيد الداود، المدير العام لسيتي مول: “اليوم وقد عادت الحياة لسيتي مول بعودة زبائننا إلى وجهتهم المفضلة، لا يسعنا القول إلا أننا قد اشتقنا لكم ولوجودكم بيننا، ونعدكم بمواصلة مسيرتنا معكم التي عوّدناكم من خلالها دوماً على تقديم كل ما هو جديد ومميز، سواء أكان ذلك من جانب الاحتفالات والفعاليات التي نقيمها داخل المول أو من خلال توفير أحدث وأرقى العلامات التجارية في عالم الأزياء والموضة.”