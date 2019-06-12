شركات وأعمال

“سيتي مول” يعلن أسماء رابحي حملة “تسوَق واربح” لشهر أيار

منذ 34 دقيقة

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عمّان – أعلن سيتي مول، الوجهة المفضلة، عن أسماء الرابحين للشهر الثالث من حملته الكبرى “تسوق واربح”، مكملاً فعاليته الترويجية للحملة والتي ستستمر حتى نهاية العام الحالي.
وضمن فعاليات الشهر الثالث من الحملة، فاز كل من محمد كلبونة، اسراء المعروف، ضحى تحقافة، عادل أبو صالحة، ميسم يونس بقسائم شرائية بقيمة 1000 دينار لكل منهم، فيما حظي كل من شيرين كعوش و جمانة علي على قسيمة اشتراك سنوي في نادي جولدز جيم. وتأتي حملة سيتي مول الترويجية والتي تستمر للعام الثاني على التوالي كشكر لزبائن المول على ولائهم واختيارهم سيتي مول كوجهة مفضلة للتسوق. حيث يمنح زوار المول الفرصة لربح العديد من الجوائز القيمة عند تسوقهم بقيّمة 100 دينار وتسجيل فواتير الشراء عند مركز خدمة الزبائن في الحملة التي تستمر حتى نهاية العام ليفوز 7 رابحين شهرياً بالجوائز الشهرية بالإضافة إلى الفرصة لربح سيارة جاكوار F-PACE 2019 في نهاية العام.
وتعليقاً على إعلان فائزي الشهر الثالث، صرحت مرام عناية، مساعد المدير العام للشؤون التجارية في سيتي مول: “يسعدني أن أهنئ الجميع بحلول عيد الفطر السعيد وأبارك للفائزين حصولهم على هذه الجوائز المميزة، حيث نعمل بجد في سيتي مول على مكافأة زبائننا الذين هم محور حملاتنا”

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