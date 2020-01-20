“سيتي مول” يعلن الفائزة بسيارة جاكوار F-PACE 2019

عمّان – بعد عام شيق من المفاجآت المميزة، اختتم سيتي مول حملته “تسوَّق واربح” بالإعلان عن اسم الرابحة بالجائزة الكبرى سيارة جاكوار F-PACE 2019.

وقد قام سيتي مول بتسليم مفاتيح سيارة جاكوار F-PACE 2019 والتي كانت من نصيب السيدة أمال القاضي في حدث احتفالي بهيح بحضور زيد الداود، مدير عام سيتي مول، الذي وجه التهنئات للفائزة بالجائزة الكبرى للحملة والتي استمرت خلال عام 2019 وذلك لمكافئة وشكر زبائن سيتي مول على ولائهم للمول كونه الوجهة المفضلة لديهم.

وقد عبَر زيد الداود، مدير عام سيتي مول قائلاً: “يسعدني أن نتمكن من إدخال السعادة على قلوب زبائننا مع بدء العام الجديد، وأن نهديهم الجوائز المميزة تقديراً لولائهم لسيتي مول، فنحن نعمل بجد ليكون المول بحق الوجهة المفضلة للتسوق، وذلك من خلال جلب وتوفير العلامات التجارية العالمية، الخدمات المتنوعة، التجارب الترفيهية العائلية بالإضافة للحملات التسويقية التي تستهدف كافة أفراد العائلة، ونحن نتطلع للعام الجديد بكل ما يحمله من أفكار خلاقة”.

هذا وقد مكن سيتي مول عملاءه من المشاركة بأضخم حملاته التسويقية، فكان عليهم فقط الدخول بالسحب الشهري عند الشراء بما مجموعه 100 دينار شهرياً لفرصة ربح قسيمة شرائية بقيمة 1000 دينار شهرياً لخمسة فائزين محظوظين واشتراك سنوي بنادي جولدز جيم الرياضي شهرياً لفائزين محظوظين، والمشاركة بالسحب على الجائزة الكبرى عند الشراء بقيمة 1000 دينار في نهاية الحملة والتي هي عبارة عن سيارة جاكوار F-PACE 2019.