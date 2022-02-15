“سيج” تبدأ أعمالها الرمضانية في دبي والسعودية والأردن

بدأت شركة سيج المتخصصة في الإنتاج الفني أعمالها الرمضانية في العديد من الدول العربية منها دبي والسعودية والأردن.

وتأتي هذه الجولة الانتاجية ضمن خطة الشركة الأردنية بمكتبيها في عمان ودبي ضمن خطتها للعام 2022في توسع الإنتاج ومزيد من محاكاة التوجه العصري في صناعة محتوى ابداعية رقمي يواكب انماط المتلقي العربي ..

وبين المنتج والمخرج زيد الخطيب الرئيس التنفيذي لشركة سيج أن هذه الأعمال تضم شراكات مهمة عربية وستمنح المشاهد العربي خيارات مدهشة تضاف إلى قائمة الخيارات الرمضانية ..

كما بين الخطيب أن العديد من هذه الأعمال مخصصة لترويج عدة علامات تجارية مرموقة خاصة بعد عودة الأنماط التسويقية بعد جائحة كورونا ..

يشار أن شركة سيج شركة لديها مئات الأعمال الانتاجية وساهمت في صناعة العديد من الفعاليات المهمة والمؤتمرات في الأردن والامارات والسعودية وحاز زيد الخطيب على تسجيل قياسي في موسوعة جينيس في واحد من التحديات