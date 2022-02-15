‎سيج فيلم وفوكسيل انيميشن تتحالفان من أجل الهولوجرام

‎بدأت شركة سيج وفريقها الممتد بين دبي وعمان مع الشريك التقني فوكسيل انيمشن الشركة الأردنية الرائدةفي انتاج المؤثرات البصرية و المنتجة فنياً لأول هولوجرام في العالم العربي “هولوجرام ام كلثوم” الممثلة برئيسها التنفيذي ومخرجها الفني السيد (عصام الديك) لإنتاج عدة مواد فيلمية مجهزة من خلال تقنية الهولوجرام، وذلك مع تسارع توجه العالم نحو التقنيات الابداعية التي تمنح المتلقي تجربة تفاعلية متكاملة والاستمتاع بحضور المواد الفيلمية بتقنية الهولوجرام.

‎الرئيس التنفيذي لشركة سيج المخرج زيد الخطيب بين أن لدى الشركة خطط مستمرة في مواكبة أعلى التقنيات الابداعية لمنحها لعملاء الشركة الذي يزيد عددهم عن 150 جهة منوعة في عدة قطاعات اقتصادية وثقافية وضمن عدة بلدان في العالم .

‎كما أضاف الخطيب أن هذه الشراكة تمنح باقة خدمات الشركة القاً جديدا يضاف لأعمال سابقة مهمة تم تنفيذها لعدة جهات حكومية واقتصادية وثقافية وحتى تجارية وتم تسجيل واحدة من منجزات الخطيب في موسوعة جينيس في عمل تم تنفيذه في دولة الإمارات العربية المتحدة ..