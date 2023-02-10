“سيدات الطائرة الشاطئية” يجني الفوائد من معسكر العقبة

مصطفى بالو – أكدت لاعبات المنتخب الوطني للطائرة الشاطئية، توجيه بوصلة طموحاتهن نحو ذهب بطولة غرب آسيا، والتي تقام في قطر خلال الفترة من 20 إلى 24 شباط (فبراير) المقبل، مشيرات إلى تسلحهن بالمعنويات العالية، بحثا عن تكرار إنجاز منتخب السيدات الأول، الذي تقلد الميدالية الفضية في بطولة غرب آسيا التي أقيمت عمان في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وأشارت اللاعبات في حديثهن لـ”الغد” خلال خوضهن المعسكر المغلق في العقبة، إلى الدعم الكبير من قبل اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سمو الأميرة آية بنت الفيصل، مع آمال بأن يكون المنتخب عند حسن ظن الجميع في هذه البطولة التي تحفل بالقوة والندية، والعودة بإنجاز جديد للعبة يكون حافزا كبيرا للأندية والمنتخبات الوطنية نحو الانجازات في الموسم 2023.

وقالت لاعبة المنتخب الوطني فرح العطوط: “نعيش أجواء المعسكر التدربيي حاليا في العقبة بقيادة المدرب إسماعيل توفيق، ويشمل المعسكر تدريبات صباحية مسائية، تهدف إلى وصولنا للجهوزية والانسجام الكبير، حيث تم توزيعنا على فريقين، أنا وزميلتي نانسي عياش في فريق، والشقيقتان رغد ورهف حيمور في فريق واحد، ونتطلع جميعا نحو ذهب البطولة القارية”.

وأضافت: “تواجدت إلى جانب زميلتي نانسي عياش في صفوف المنتخب الشاطئي في سنوات سابقة، وأتذكر تمثيلنا المنتخب الوطني في البطولة العربية ونملك تفاهما وانسجاما كبيرين، ويرفع المدرب توفيق من وتيرة التدريبات واللقاءات الودية فيما بيننا، ومع فرق أخرى متواجدة بالعقبة، لرفع مؤشر التفاهم والانسجام، ونتطلع إلى جني فوائد المعسكر التدريبي قبيل التوجه إلى قطر”.

من جانبها، عبرت لاعبة المنتخب الوطني نانسي عياش عن فخرها باختيارها من جديد في تشكيلة المنتخب الوطني، مبدية تفاؤلها باللعب إلى جانب زميلتها العطعوط تبعا للتفاهم الكبير بين اللاعبتين، مؤكدة ثقتها بجميع اللاعبات وتطلعهن للعودة بانجاز جديد من الدوحة، ونوهت أنه ورغم قصر المدة قبل انطلاق المنافسات القارية، إلا أن المعسكر ساهم في اختصار الوقت بفضل تدريباته ولقاءاته المكثفة.

وزادت عياش: “سبق وأن نافست وزميلتي فرح العطوط تحت لواء المنتخب الوطني في البطولة العربية التي أقيمت في المغرب العام 2018، وقارعنا منتخبات قوية، ووقفنا وقتها بالمركز الرابع على سلم الترتيب العام، ونملك التجربة التنافسية والتفاهم والانسجام فيما بيننا، وكلها أسلحة نفسية نشهرها في هذه البطولة القارية بحثا عن الإنجاز الجديد للعبة والرياضة الأردنية”.

على صعيد متصل، اعتبرت الشقيقات رغد ورهف حيمور أن اختيارهما في فريق واحد لتمثيل المنتخب الوطني في قطر، رفع مؤشر معنوياتهما مع زميلتيهما فرح ونانسي، للبحث عن الانجاز، وأكدتا على أن لعبهما إلى جانب بعضهما البعض، يعزز من انسجامها في تكتيك المنافسة الثنائية، مشددتين على أن وجودهما معا الملعب هو سلاح معنوي يزيد من جاهزيتهما لتحقيق نتائج طيبة.

وقدرت الشقيقتان حيمور جهود اتحاد اللعبة الداعمة بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، ونوهتا إلى الفوائد البدنية والفنية التي ظهرت في معسكر المنتخب الوطني الشاطئي في العقبة قبيل خوض المنافسات القارية.

وفي السياق ذاته، أبدى مدرب منتخب سيدات الطائرة الشاطئية اسماعيل توفيق، رضاه عن جاهزية المنتخب خلال معسكر العقبة، مشيرا إلى أنه عمد إلى المزج بين الجوانب النفسية والمعنوية والبدنية والفنية في الجرعات التدريبية المكثفة صباحا ومساء، وثمن اجتهاد اللاعبات في سباق مع الزمن للوصول إلى الجاهزية المطلوبة تحضيرا للمنافسة بقوة.

وحول الأهداف المرصودة من قبل الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية في هذه البطولة، أجاب توفيق: “نتطلع إلى غايتين في الوقت ذاته، الأولى تتلخص في البحث عن ‘نجاز جديد يعزز مكانة الطائرة الأردنية في منطقة غرب آسيا، ويكون متمما للانجاز السابق، بما يزيد من الحافز لدى أنديتنا ومنتخباتنا الوطنية في المشاركات الخارجية، والثانية ننشد من خلالها الدخول في تصنيف الاتحاد الدولي، حيث تساعدنا الانتصارات والإنجازات في تحقيق ذلك”.