“سيدات الطاولة” يظفر بلقب بطولة غرب آسيا

عمان – الغد – ظفر المنتخب الوطني بكرة الطاولة للسيدات، بلقب بطولة غرب آسيا المجمعة، المقامة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، والتي تشهد مشاركة 12 دولة من منطقة غرب آسيا، وذلك بعد فوزه المستحق الذي سجله الليلة على شقيقه المنتخب العراقي بنتيجة 3-0.

وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز في مبارياته كافة التي خاضها في البطولة.

من ناحية أخرى يخوض المنتخب الوطني للرجال، الخميس، لقاءات الدور قبل النهائي، حيث يسعى للتأهل إلى المباراة النهائية، وكان الفريق قد حقق الفوز على منتخبي قطر 3-1، وعلى الكويت 3-0، ضمن منافسات دور المجموعات.