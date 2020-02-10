سيدات الفحيص ينشدن بلوغ النهائي من بوابة الأمل التونسي

عمان – الغد – يخوض فريق سيدات الفحيص لكرة السلة، غدا الثلاثاء، مباراة قوية أمام نظيره الأمل التونسي، في الدور نصف النهائي من مسابقة كرة السلة ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تختتم يوم الأربعاء في مدينة الشارقة الاماراتية، حيث يبحث الفحيص عن بلوغ المشهد النهائي للمسابقة.

ويسبق لقاء الفحيص والأمل التونسي، مباراة أخرى تجمع بين سبورتينغ المصري “حامل اللقب” والمجمع البترولي الجزائري.

وكان فريق سيدات الفحيص قد تفوق على سيدات الشارقة 67-59، في لقاء الدور ربع النهائي، الذي جرى اليوم، فيما تغلب الأمل التونسي على الرفاع البحريني 96-74، وسبورتينغ المصري على الفتاة الكويتي بواقع 107-51، والمجمع البترولي الجزائري على حساب الوافد الجديد الساحل السوري بواقع 57-40.

الفحيص يقصي سيدات الشارقة

وقف مشوار سيدات نادي الشارقة على اعتاب الدور ربع النهائي، عقب الخسارة أمام الفحيص، في مباراة اكتفت خلالها صاحبات الضيافة بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث 23-11، قابلها تألق لاعبات الفحيص في باقي الفترات، ونجاحهن في ضمان انتصارهن وبلوغ المربع الذهبي بنيلهن الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني، ومن ثم الربع الرابع بواقع “19-17 و22-10 و15-9”.

ويدين الفحيص في انتصاره هذا لتألق كل من محترفته باريا هولمس (22 نقطة)، ليليان أبو جحر (13 نقطة)، والمحترفة الأخرى تيرا هانديرسون (11 نقطة)، فيما لم يشفع لمحترفة سيدات الشارقة جاكلين يونغ نيل لقب أفضل مسجلة في المباراة برصيد (24 نقطة)، بعد أن اكتفت زميلاتها بتسجيل 35 نقطة التي لم تكن كافية لهن في العودة بنتيجة المباراة.