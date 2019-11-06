سيدات “الهارلي” ينظمن يوما خيريا للتوعية والفحص المبكر لسرطان الثدي

عمان – الغد- للسنة الثامنة على التوالي وبمشاركة قرابة 400 دراجة نارية بإشراف المعهد المروري الاردني؛ قامت سيدات هارلي ومجموعة مالكي دراجات هارلي ديفيدسون بالشراكة مع شركة زين الأردن للاتصالات بتنظيم يوم خيري للتوعية والفحص المبكر لمرض سرطان الثدي.

وتخلل اليوم الخيري الذي جاء برعاية مدير الأمن العام، مسيرة دراجات ضخمة ومن كافة المجموعات جابت شوارع العاصمة انطلاقا من شركة زين وانتهاءً بمقر شركة هارلي ديفيدسون، حيث تجمع الدراجون وعائلاتهم وتم رصد ريع المبيعات بذلك اليوم وتبرعات السيدات وغيرهم من الداعمين والمتبرعين لصالح مركز الحسين للسرطان.

وأكمل نادي مالكي دراجات هارلي ديفيدسون التزام المجموعة للسنوات الماضية عبر رصد مبلغ مالي للمساهمة بالحصول على غرفة بالمركز تحمل اسم “نادي مالكي دراجات هارلي”.