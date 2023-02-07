“سيدات اليد” يحقق فوزا كبيرا على العراق ببطولة غرب آسيا

عمان-الغد- لم يجد المنتخب الوطني لكرة اليد للسيدات صعوبة تذكر من تحقيق فوز كبير جاء على حساب المنتخب العراقي بنتيجة 31 – 17، والشوط الأول لمصلحته 18 – 7، في المباراة التي أقيمت الثلاثاء ضمن لقاءات الجولة الأولى من بطولة غرب آسيا الثالثة للسيدات (كأس رئيس الاتحاد الآسيوي).

وقبل ذلك سجل المنتخب الهندي فوزا كبيرا على المنتخب الكويتي بنتيجة 41 – 15.

ويسعى المنتخب الوطني إلى تحقيق فوزه الثاني وهو يواجه نظيره المنتخب الكويتي عندما يلتقيه عند الساعة السادسة من مساء يوم غد الاربعاء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات البطولة، وقبل ذلك يلتقي منتخبا العراق والهند عند الساعة الرابعة مساء.