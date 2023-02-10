“سيدات اليد” يخسر أمام الهندي في بطولة غرب آسيا الثالثة

عمان – تعرض المنتخب الوطني لكرة اليد للسيدات إلى الخسارة أمام نظيره المنتخب الهندي بنتيجة 37-21 والشوط الأول لمصلحة الهند 18-12، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب في ختام المرحلة الأولى من بطولة غرب آسيا الثالثة للسيدات (كأس رئيس الاتحاد الآسيوي) والتي ينظمها إتحاد اللعبة بإشراف الاتحاد الآسيوي.

وفرض المنتخب الهندي سيطرته على مجريات المباراة من خلال سرعة لاعباته في بناء الهجمات التي أوقفت طموحات لاعبات المنتخب الوطني، وسهلت من مهمة اللاعبات في تسجيل الأهداف، وسط محاولات من لاعبات المنتخب الوطني فلك عبيدات وسارة حلبية وسندس عبيدات ورؤى ناصر، اللواتي اعتمدت على محاولات الاختراق خصوصا من البوابة الأمامية، ورغم نجاحهن في إصابة المرمى الهندي في العديد من المناسبات، إلا أن أفضلية الفريق الهندي واعتماده بشكل كبير على بناء الهجمات المضادة حسم المباراة لمصلحته.

وفي المباراة التي سبقتها كان المنتخب العراقي يسجل فوزا كبيرا بتغلبه على المنتخب الكويتي بنتيجة 34-25، والشوط الأول لمصلحته 15-14، بعد اداء جيد خصوصا من الفريق العراقي الذي استغل الهجمات المضادة في الوصول إلى مرمى الفريق الكويتي، والتي لعبت دورا كبيرا برفع فارق الأهداف خصوصا في الشوط الثاني، والذي وحد فيه الفريق العراقي فرصة بوقف اطماع منافسه والروج بهذا الفوز الكبير الذي عزز من تواجده بالمركز الثالث.

وتبدأ اليوم لقاءات المرحلة الثانية من منافسات البطولة، حيث يلتقي المنتخب الوطني نظيره المنتخب العراقي عند الساعة السادسة مساء، وقبل ذلك يلتقي المنتخبان الكويتي والهندي عند الساعة الرابعة مساء، وبعد أن تخضع الفرق إلى الراحة يوم غد الأحد، تستأنف المنافسات يوم بعد غد عندما يلتقي المنتخب الوطني نظيره المنتخب الكويتي عند الساعة السادسة مسا، فيما يلتقي المنتخبان العراقي والهندي عند الساعة الرابعة مساء.

وتختتم لقاءات البطولة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يواجه المنتخب الوطني نظيره المنتخب الهندي عند الساعة السادسة مساء، وقبل ذلك يلتقي المنتخبان العراقي والكويتي عند الساعة الرابعة مساء.