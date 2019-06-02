سيدات كرة الطاولة لذوي الإعاقة يتوجن بفضية بولندا الدولية

عمان – الغد – أسدل المنتخب الوطني بكرة الطاولة لذوي الإعاقة مشواره ببطولة بولندا الدولية لكرة الطاولة التي تعد إحدى المحطات المؤهلة إلى بارالمبيك طوكيو 2020، بتتويجه بفضية الفرق للسيدات، وخروج فريق الرجال من دور الـ8.

وجاء تتويج المنتخب المكون من الثلاثي ختام أبو عوض وفاطمة العزام وفاتن عليمات بعد الفوز على روسيا 2-0 وعلى بريطانيا 2-0، والخسارة أمام صربيا 0- 2.

وفي منافسات فرق الرجال لم يتمكن المنتخب المكون من أسامة أبو جامع ونضال فرج من الظفر بإحدى الميداليات بعد فوزه في المباراة الأولى على تركيا 2-1 لكنه خسر بدور الـ8 أمام اليابان 0-2.

وكانت ختام أبو عوض توجت بفضية منافسات الفردي بعد 4 انتصارات وخسارة في المشهد النهائي الجمعة.

من جانبها أشادت مها البرغوثي الأمين العام للجنة البارالمبية الأردنية بهذا الإنجاز الذي تحقق مشددة على أنه جاء من خلال الاهتمام الكبير الذي توليه اللجنة البارالمبية للاعبيها ومن خلال التدريبات المكثفة التي يخوضها اللاعبون، وتقدمت البرغوثي بالتهنئة للاعبات المنتخب وتمنت لهن المزيد من الإنجازات، وأشادت البرغوثي بمجهودات رئيس الوفد مدرب المنتخبات الوطنية هارون الشلتوني ومساعده محمد أبو فرحة لمساهمتهم الكبيرة في هذا الإنجاز.

ويبدأ وفد المنتخب الذي يترأسه مدرب المنتخبات الوطنية هارون الشلتوني مشوار العودة إلى العاصمة عمان اعتباراً من صباح الأحد ويضم كلا من محمد أبو فرحة – مساعدا للمدرب-، واللاعبون: ختام أبو عوض، فاطمة العزام، فاتن عليمات، إبراهيم دردس، أسامة أبو جامع، نضال فرج.

يذكر ان المشاركة في بطولة بولندا التي تقام سنويا تمنح الفائزين 20 نقطة في منافسات التأهل الى الدورة البارالمبية في العاصمة اليابانية طوكيو 2020.

وتتواصل مشاركات منتخب كرة الطاولة للبحث عن نقاط التأهل إلى بارالمبيك طوكيو 2020 بمشاركتين في تصفيات آسيا التأهيلية في الصين تايبيه، وبطولة فلندا الدولية التي ستقام خلال الأشهر القادمة.