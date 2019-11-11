“سيدات ورجال الأعمال الاردنيين المغتربين” تثمن افتتاح مكتب خاص في الخليج

عمان- الغد- ثمنت جمعية سيدات ورجال الاعمال الاردنيين المغتربين قرار هيئة الاستثمار بافتتاح مكتب خاص لمتابعة شؤون المستثمرين الاردنيين المغتربين في الخليج.

وقال فادي المجالي رئيس مجلس ادارة جمعية سيدات ورجال الاعمال المغتربين ان هذا القرار يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز الاهتمام والرعاية بالمستثمرين الاردنيين المغتربين وتحفيزهم على الاستثمار في الاردن.

وطالب المجالي ان تشمل خدمات هذا المكتب جميع المستثمرين المغتربين ولا تقتصر على المستثمرين المتواجدين في الخليج حيث يتواجد اعداد جيدة واستثمارات كبيرة لأردنيين في دول أوروبا وأمريكا وشرق اسيا وغيرها من بلدان العالم.

لافتاً الى إيجابية القرارات والتحركات التي تنتهجها هيئة تشجيع الاستثمار مؤخرا.

من جانبه قال منصور كمال مدير عام جمعية سيدات ورجال الاعمال الاردنيين المغتربين ان الجمعية مستعدة بالكامل لترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في الاْردن حيث وقعت الجمعية مؤخرا عددا من اتفاقيات التعاون المشترك مع عدد من الهيئات تخدم ذات الخصوص.