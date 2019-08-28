“سيدات ورجال الأعمال المغتربين” يهاجمون ضرائب التواصل الاجتماعي

الغد– حذرت جمعية سيدات ورجال الاعمال الاردنيين المغتربين مما وصفته بالقرار غير الناضج والمتعلق بفرض ضرائب على إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي والذي تحدث حوله وزير الريادة و الاقتصاد الرقمي مؤخرا لوسائل إعلامية.

واوضحت الجمعية في بيان صحفي اليوم ان اتخاذ مثل هكذا قرار سيوجه ضربة موجعه لبرامج تحفيز ريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال فادي المجالي رئيس مجلس ادارة الجمعية ان ريادي الاعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر يعتمدون بشكل أساسي على إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لمنتجاتهم نظراً لسرعة انتشارها ومعقولية كُلفها وان فرض اَي نوع من الضرائب على تلك الإعلانات سيؤثر بشكل مباشر على نجاح تلك المشاريع وسيحكم بفشلها مسبقاً وما يترتب على ذلك من تفويت فرص عمل محتملة من جراء نجاح مثل تلك المشاريع.

ولفت المجالي الى ان المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تشكل اكثر من 60% من اقتصاديات دول العالم، وان كثيراً نماذج الاقتصاديات الناجحة حول العالم تقدم منحاً وقروضاً مجانية لضمان نجاح هذه المشاريع لدورها في تحريك الدورة الاقتصادية وخلق فرص عمل.