“سيدات ورجال الاعمال المغتربين” تطلق مبادرة دعم عمال المياومة- فيديو

عمان -الغد- أعلنت جمعية تواصل سيدات ورجال الاعمال الاردنيين المغتربين اليوم مبادرة( دعم عمال المياومة ) الذين يعولون اسراً وذلك بالنظر لتوقف مصادر دخل تلك الفئة الهامة، وقال فادي المجالي رئيس مجلس ادارة جمعية سيدات ورجال الاعمال الاردنيين المغتربين ان الجمعية أطلقت هذه المبادرة ايماناً بمسؤوليتها الاجتماعية وللمساهمة في الحد من الأضرار المتوقعه التي فرضتها ظروف انتشار فايروس كورونا. مشيرا الى أهمية تلك الفئة

حيث ان نسبة العمالة غير الرسمية في الأردن تصل الى 52% من القوى العاملة، و تعتبر الفئة الأكثر عرضة للتهديد من جراء الأزمة الراهنة،

موضحاً أن مصادر رزق جانب كبير من هؤلاء انقطعت في الوقت الحالي، ما يتطلب اتخاذ إجراءات حماية لهم ولأسرهم

ودعى المجالي جميع المغتربين التبرع لدى البنك المركزي على حساب وزارة الصحة المخصص لدعم جهود مكافحة الكورونا مع اضافة كلمة ( عمال المياومة ) ليتسنى للجمعية التنسيق مع الجهات المعنية لتوجيه تلك المبالغ لمستحقيها.

وأوضح ان الجمعية ستعلن عن آلية استقبال طلبات المتضررين من عمال المياومة بعد التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الأسس اللازمة لذلك.