سيدات يجدن في “بنت بلادي” فرصة لعرض وتسويق منتوجاتهن

تغريد السعايدة

عمان– من الأغوار الشمالية؛ تقف رويدا ياسين بكل فخر وسعادة ووجه مبتسم بعد أن لملمت ما أنتجته بعملها من “الزعتر البلدي”، لتقوم بعرضه في معرض “بنت بلادي” الذي استقطب حوالي 1700 سيدة أبدعن بمشاريعهن المتعددة.

ياسين تعبر لـ”الغد” عن سعادتها بمشاركتها في المعرض الذي تتمنى أن يكون باباً جديداً للرزق، وهي التي تجد الكثير من الصعوبة في تسويق منتجاتها، كون مناطق الأغوار بعيدة عن الحركة التجارية الكبيرة في عمان أو مراكز المحافظات، ليكون وجودها اليوم فرصة لا تقدر بثمن مثل بقية السيدات المشاركات.

وياسين ليست الوحيدة القادمة من الأغوار والمحافظات، فبالقرب منها تقف تهاني العجرمي، التي تحاول أن تشرح لزوار المعرض عن منتجاتها وطريقة التحضير لها، وهي القادمة من الشونة الجنوبية في الأغوار الوسطى، لتكون جزءا من السيدات المنتجات اللواتي أوجدن من أعمالهن المنزلية مشاريع مستدامة بأفضل الطرق البيتية، مع مراعاة لمعايير الجودة والإتقان.

العجرمي التي أُتيحت لها الفرصة في مجتمع يعاني من نسبة بطالة مرتفعة، بأن تكون حاضرة في المعرض، لم تستسلم للواقع المفروض عليها في ندرة الأعمال، فكان أن بدأت بإنتاج الصابون، ومن ثم تم تدريبها ضمن مؤسسة “ميدا” ومؤسسة “صرح الجومان”، وحصلت على منحة لما قدمته من منتج مميز.

وقامت المؤسسة بإدراج اسم العجرمي ضمن السيدات اللواتي يشاركن في المعرض، كون منتجاتها من المأكولات المنزلية تتميز بالجودة ولديها شهادات فحص جودة من الجمعية العلمية الملكية، ما يؤهلها لأن تكون صاحبة حق في التعريف بالمنتج وفتح قنوات تسويق مختلفة، وبالتالي زيادة المردود المادي لها ولعائلتها.

جانب من معرض بنت بلادي



ولأول مرة في حياتها العملية في الإنتاج المنزلي، وبسعادة غامرة، تتحدث تغريد عطا القادمة من محافظة الأزرق، حيث وجدت الفرصة الأولى لها في المشاركة في عرض منتجاتها من المأكولات المنزلية، “مربى الفواكه الطبيعي”، وتبرر قلة المشاركة بعدم وجود الفرص المناسبة ربما لأنها تقطن في منطقة شبه نائية عن المحافظات الأخرى.

لذا، فإن عطا تحاول أن تستغل فرصة المشاركة في معرض “بنت بلادي”، الذي يجمعها مع العديد من السيدات الأخريات، لاكتساب الخبرة ومشاركة عرض منتجاتها للمؤسسات وأصحاب المطاعم والشركات الخاصة على أمل أن تجد سوقا أوسع، لافتة إلى أنها من ضمن السيدات اللواتي يقمن بتزويد مطعم “إرث الأردن” بالمنتجات الطبيعية.

عطا حاولت التعريف بهوية منتجاتها من خلال لباسها التقليدي الذي تتميز بها سيدات الأزرق، وقالت إن وجودها في مكان يضم سيدات من مختلف المحافظات يشكل فرصة للتعاون فيما بينهن، عدا عن وجود العديد من الزبائن والزوار الذين قاموا بتجربة المنتج والشراء منه.

كما شاركت تمارا شوكت، في عرض الأكلات الشركسية على اختلافها، مبينة أن مثل هذا المعرض من شأنه أن يسهم في التعريف بالثقافات المختلفة من الناحية الغذائية والأزياء في الأردن.

“النشميات” هكذا وصفت الناشطة الاجتماعية في قرية بيوضة بالبلقاء ألهام النعيمات، المتواجدات بالمعرض؛ إذ تحدثت عن منتجات سيدات القرية اللواتي يتبعن طريقة “الزراعة العضوية”، وتقديم “الحواجة” الطبيعية، بالإضافة إلى منتجات الألبان، والخبز الصحي من الشعير والقمح والطحين، وإنتاج العسل الطبيعي، وخلطات الشاي الحية.

النعيمات، تعمل ضمن قريتها على نشر ثقافة الزراعة المنزلية ضمن مبادرتها المحلية، وتساعد السيدات على تحويل ما تنتجه الأرض إلى منتجات غذائية صحية، يمكن تسويقها في الكثير من المواقع، لذا، تعتقد أن معرض منتجات “بنت بلادي” من الفرص الجديدة والرائدة في تداخل الخبرات والمنتجات للخروج بمجموعة من الأسماء النسوية المميزة في مجال الإنتاج المنزلي.



وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات، قد افتتحت الأربعاء الماضي معرض “بنت بلادي” للمرأة الأردنية المنتجة في مركز زارا للمعارض- بفندق حياة عمان، والذي أطلقته الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض ومؤسسها بلال البرماوي، ويأتي ضمن خطة دعم المرأة الأردنية والمسؤولية المجتمعية تجاهها وتمكينها اقتصاديا استجابة للتوجيهات الملكية في توفير منصة واسعة للمرأة تمكنها من عرض منتجاتها للمجتمع والقطاعات الاقتصادية وللجهات الداعمة.

ثائرة عربيات، فاطمة الشبيطي، آمنة عوكل، جميعهن سيدات عرضن منتجاتهن في مجال التطريز والمنسوجات المختلفة، وركزن على الطابع التراثي؛ إذ إن عربيات صاحبة مشروع “مهدبات الهدب”، وتعمل على تديرب العشرات من السيدات على “تهديب الشماغ” بهدف ترسيخ هذا التراث في المجتمع الأردني منذ أعوام.

فيما تعمد فاطمة إلى تحويل الأقمشة التراثية بأشكالها إلى منتجات مختلفة تتواءم مع الحداثة وتحافظ على الأصالة في الوقت ذاته، وهي التي تعمل في هذا المجال منذ 25 عاما، كما في آمنة عوكل التي لم يثنيها العمل في المجال التعليمي على متابعة هوايتها بعد التقاعد، وهي إنتاج الكروشيه بطرق مختلفة وبأساليب جديدة تتسم بالحرفية الكبيرة.

وبزاوية صغيرة عرضت صاحبة مشغل “نقطة لون” سماح ياسين، منتجاتها الحرفية من عجينة الفيمو، لتجد مكاناً لها بين سيدات “بنت بلادي” وهي التي لديها الكثير من الأعمال الأخرى الفنية التي تستقطب فيها السيدات والأطفال لتعليمهم الفنون المختلفة.

وباعتبار المعرض فرصة لكل سيدة جديدة في عملها الحرفي، قدمت ديانا التميم كذلك منتجات حرفية فنية في “الديكوباج”، وصنعت العديد من الإكسسوارات التي نالت إعجاب الزوار، وتأمل أن تجد فرصتها في التعريف والتسويق في الوقت ذاته.