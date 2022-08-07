سيدات يعرضن منتوجاتهن من الأكلات البيتية في شارع الأعمدة

صابرين الطعيمات



جرش- من محافظة عجلون، تقصد الستينية ميسون داوود، يوميا، موقع مهرجان جرش للثقافة والفنون، وهي سعيدة بمشاركتها الأولى.

تحمل ما تصنعه من مونة منزلية غذائية بواسطة حقائب خاصة حتى تصل منتوجاتها المنزلية إلى زوار المهرجان، وهي نظيفة وطازجة ومحفوظة من درجات الحرارة بأشكالها الجميلة من دون أي أضرار.

وتستقبل الستينية، وهي أرملة وتعيل أسرتها المكونة من 4 أفراد، الزوار، بابتسامة على طريقتها الخاصة من خلال تذوق جزء من منتوجاتها الغذائية حتى لو لم يتم الشراء منها ليشعر الزوار بمتعة المذاق وحسن الاستقبال.

وسعت ميسون لتسويق منتوجاتها والترويج لها، لاسيما وأن التسويق من أكبر المعضلات التي يمر بها الحرفيون والسيدات المنتجات في مختلف المحافظات، ومهرجان جرش هو بوابة الأمان والمنقذ الكبير لهذه المنتوجات التي يطلبها الزوار من مختلف دول العالم.

واعتمدت ميسون على محاصيل محافظة عجلون في صنع المواد الغذائية التي تختص فيها، وهي منتوجات الألبان والمربيات والمخللات والزعتر والأعشاب الطبية، فضلا عن إنتاج المقدوس والشطة والحلوى الشعبية بمختلف أشكالها، وتقوم أثناء بدء توافد الزوار إلى موقع المهرجان بالشرح الكامل عن نوعية المنتوجات وطعمها وفوائدها الصحية التي اكتسبتها من الخبرة الطويلة في العمل في مجال التصنيع الغذائي.

ومن محافظة الزرقاء، شاركت الأربعينية إخلاص القاسم في مهرجان جرش للمرة الأولى كذلك، وهي تعمل في التصنيع الغذائي منذ سنوات ضمن مشروع الصحراء الذكية وتسوق منتوجاتها في المجتمع المحلي.

وعلى بداية شارع الأعمدة، زينت القاسم طاولتها بأنواع عديدة من المأكولات الشعبية والمواد الغذائية المتنوعة والمونة المنزلية. وتعمل الأربعينية، وهي تعيل أسرة مكونة من 4 أفراد منذ عشر سنوات في مطبخها الإنتاجي المنزلي، وهي تنتج أنواع وأشكال الأطعمة كافة التي تحتاجها الأسرة وبأي كميات.

وبينت أن مشاركتها في مهرجان جرش من أهم المحطات التي تعتز وتفتخر فيها خلال مسيرة عملها في التصنيع الغذائي، وتسعى خلال الدورات المقبلة بالمشاركة لزيادة فرصة تسويق منتوجاتها والتشبيك مع جهات تجارية واستثمارية على مختلف المستويات.

وتعتقد أن ما يميز مشاركتها بالمهرجان هو عدد الزوار اليومي الكبير وطبيعة الأجواء العائلية التي تسوده.