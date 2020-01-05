سيدة أردنية تناشد بتأمين مسكن لعائلتها.. عامل وطن يلبي طلبها

اربد – الغد – كرم رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني عامل الوطن عوض الباكير وذلك تقديراً وعرفاناً من البلدية على الموقف الإنساني الكبير الذي ابداه تجاه احدى الأسر التي وجهت مناشدة إنسانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل فقد تابع العامل عوض مناشدة لسيدة أردنية بتأمين مسكن لها ولعائلتها بعد ان منعتهم ظروف طارئة من البقاء داخل منزلهم الواقع في مدينة اربد.

وقام الباكير بالإتصال بالسيدة على الفور مقدماً لها تبرعاً بالإقامة هي وعائلتها في منزله المستأجر لفترة غير محدودة ودون أي مقابل.

واكد انه سيقوم باقتسام المنزل المتواضع الذي يقطنه بينه وبين العائلة المستغيثة مبيناً أن عدداً من فاعلي الخير سيقومون بتأثيث الغرف التي تم تخصيها لهذه الأسرة.

من جهته قال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان التكريم الذي قدمه اليوم إنما هو تأكيداً على دعم البلدية لجميع معاني التكافل الاجتماعي وان هذا الأمر ليس بغريب على الأردنيين الذين يتحلون بكل الصفات النبيلة.

وأضاف بني هاني ان ما قدمه موظف البلدي عوض هو خير مثال على تعاضد الشعب الأردني مع بعضه البعض وانه ورغم الظروف الوظيفية الصعبة لهذه الفئة إلا انهم لم يتوانوا في يوم من الأيام عن البذل والتقديم في سبيل رفعة الوطن والمجتمعات.