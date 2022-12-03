سيدة مصرية تخلع زوجها بسبب خوفها من أن يتحول إلى زومبي ويأكلها

“خشيت أن يتحول لزومبي فقررت الفرار حفاظا علي حياتي”.. قصة تخلط الواقع بالخيال لامرأة قررت أن تنهي حياتها مع زوجها خوفا من أن يأكلها.

تقول سيدة مصرية تبلغ من العمر ٣٠ عاما، إنها تزوجت من ٣ سنوات، ولم يشاء لها القدر الإنجاب حتى الآن.

واستكملت قائلة: “زوجي تصرفاته صبيانية غير ناضجة، وكثيرا ما كنت اسأل نفسي كيف سيكون هذا رجل بيت، والمفترض أن يكون رجلا ناضجا قادرا علي أن يزن الأمور جيدا، مولع دائما بالسوشيال ميديا ونشر الفيديوهات، ومهتم جدا بأتفه الأمور”.

وأضافت: “زوجي يهتم دائما بالتحديات التي يتم إثارتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرهم تحدي توستر ستيك وهو أكل اللحوم نيئة غير مطهية جيدا”.

تابعت: “ولكن زوجي تقريبا أحب الموضوع وأصبح كثير التناول لأكل اللحوم غير مطهية جيدا، اشتكيت لوالدتي منه وقالت لي إنه من الممكن أن يتحول لزومبي ويأكلني أنا شخصيا”.

واصلت حديثها قائلة: “أصبحت خائفة من أن يتحول إلى زومبي ويأكلني منه وشجعني هذا على طلب الطلاق، وقررت رفع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة في مصر “. وكالات