سيدورف أمام فرصة ذهبية لإثبات جدارته مع الكاميرون

الإسماعيلية (مصر) – تبدأ الكاميرون حملة الدفاع عن لقبها في بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم ، الثلاثاء، عندما يلتقي المنتخب الذي يدربه الهولندي كلارنس سيدورف ، منتخب غينيا بيساو المتواضع في المجموعة السادسة.

وحقق سيدورف (43 عاما) مسيرة مبهرة مع الأندية الأوروبية ، وتنقل بين أبرزها مثل أياكس أمستردام الهولندي وميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني ، متوجا خلال ذلك بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات ، لكن مسيرته التدريبية لم تحظ حتى الآن بنجاح يذكر، مع تجارب غير موفقة في إيطاليا والصين وإسبانيا.

وفي مصر 2019، سيكون سيدورف أمام فرصة إثبات جدارته على رأس الإدارة الفنية ، حين يقود الكاميرون في حملة الدفاع عن اللقب ، ويدخل منتخب “الأسود غير المروضة” المنافسات على ستاد الإسماعيلية ضد منتخب غينيا بيساو ، الذي يشارك في النهائيات للمرة الثانية في تاريخه، ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضا غانا وبنين.

