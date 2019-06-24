سيدورف أمام فرصة ذهبية لإثبات جدارته مع الكاميرون

الإسماعيلية (مصر) – تبدأ الكاميرون حملة الدفاع عن لقبها في بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم ، الثلاثاء، عندما يلتقي المنتخب الذي يدربه الهولندي كلارنس سيدورف ، منتخب غينيا بيساو المتواضع في المجموعة السادسة.

وحقق سيدورف (43 عاما) مسيرة مبهرة مع الأندية الأوروبية ، وتنقل بين أبرزها مثل أياكس أمستردام الهولندي وميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني ، متوجا خلال ذلك بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات ، لكن مسيرته التدريبية لم تحظ حتى الآن بنجاح يذكر، مع تجارب غير موفقة في إيطاليا والصين وإسبانيا.

وفي مصر 2019، سيكون سيدورف أمام فرصة إثبات جدارته على رأس الإدارة الفنية ، حين يقود الكاميرون في حملة الدفاع عن اللقب ، ويدخل منتخب “الأسود غير المروضة” المنافسات على ستاد الإسماعيلية ضد منتخب غينيا بيساو ، الذي يشارك في النهائيات للمرة الثانية في تاريخه، ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضا غانا وبنين.

😮 The only player to have won the #UCL with 3 different teams… 1⃣9⃣9⃣5⃣🏆 @AFCAjax

1⃣9⃣9⃣8⃣🏆 @realmadrid

2⃣0⃣0⃣3⃣🏆 @acmilan

2⃣0⃣0⃣7⃣🏆 AC Milan 🥳 Happy birthday, Clarence Seedorf! 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/OTItwnKMQt — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 1, 2019

وبعدما تولى مهامه العام الماضي ، حقق سيدورف نتائج متفاوتة مع الكاميرون بـ 3 انتصارات و3 تعادلات و3 هزائم على رأس المنتخب المتوج بطلا للقارة 5 مرات ، آخرها كانت في الغابون العام 2017.

وتدخل الكاميرون المنافسات بعد خلاف بشأن المكافآت بين اللاعبين وسلطات كرة القدم المحلية ، أخّر وصول المنتخب الى أرض الفراعنة ، بعدما رفض اللاعبون التوجه الى مصر مساء الخميس الماضي ، ليعودوا ويقبلوا بذلك الجمعة، أي في يوم افتتاح البطولة بمباراة مصر وزيمبابوي.

وقلل سيدورف من شأن هذا الخلاف على فرص تتويج المنتخب الذي يقوده ، بلقبه السادس في البطولة بعد نسخ أعوام 1984، 1988، 2000، 2002 و2017 ، لاسيما وأن للكاميرون حافز إضافي في نسخة العام الحالي ، إذ كان من المقرر أن تستضيفها على أرضها ، قبل أن يسحب الاتحاد الإفريقي “كاف” التنظيم منها أواخر العام المنقضي ، على خلفية عدم اكتمال التحضيرات على مستوى البنى التحتية ، ومخاوف الوضع الأمني.

وقال سيدورف : “إن الخلاف المالي عزز روحية الفريق ، لقد استعدينا بشكل جيد ونحن نتمتع بحافز كبير ، ثمة مواهب عديدة في التشكيلة ومزيج جيد من الخبرة والشباب”.

وستكون مواجهة الثلاثاء ضد غينيا بيساو ، تكرارا للقاء جمع المنتخبين في دور المجموعات لنسخة العام 2017 ، وانتهى بفوز كاميروني صعب بنتيجة 2-1، بعدما تقدمت غينيا بيساو 1-0 ، علما بأنها كانت تشارك في النهائيات للمرة الأولى في تاريخها.

(أ ف ب)