“سيرا” تختار “أمازون ويب سيرفيسز” كمزوّد مفضّل لخدمات الحوسبة السحابية

دبي – أعلنت أمازون ويب سيرفيسز AWS، التابعة لشركة Amazon.com، عن قيام مجموعة “سيرا” (المعروفة سابقاً باسم مجموعة الطيار للسفر) الرائدة في توفير خدمات السفر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باختيار AWS كمزوّد مفضّل لخدمات الحوسبة السحابية لدى المجموعة، حيث ستقوم بتشغيل وإدارة أغلب أعباء العمل لديها عبر السحابة الرائدة عالمياً.

ومن المقرر أن تستفيد مجموعة “سيرا” من التحليلات المتقدمة وتقنية الذكاء الاصطناعي وخدمات تعلّم الآلة التي تتيحها AWS، بما في ذلك Amazon SageMaker، بهدف تعزيز المزيد من التجارب الشخصية لعملائها، حيث سيتم تشغيل كافة مكوّنات البنية التحتية والتطبيقات عبر AWS بنهاية العام 2019.

وقد اختارت “سيرا” شركة أمازون ويب سيرفيسز AWS نظراً لما تحظى به من مستويات الأمان العالية، ومجموعة الخدمات السحابية الواسعة والعميقة، فضلاً عن مؤهلاتها لدعم مهمة مجموعة “سيرا” المتمثلة في تطوير وإطلاق حلول السفر الأكثر ابتكاراً لعملائها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي غضون أقل من ستة أشهر، قامت مجموعة “سيرا” بنقل أكثر من 70 في المئة من تطبيقات أعباء الأعمال الأساسية لديها لتعمل من خلال منصة AWS، حيث تبّنت هيكل الخدمات المصغّرة بهدف تعزيز الأداء. وعملت “سيرا” مع أمازون ويب سيرفيسز AWS لإعادة تصميم بنيتها التقنية، والتي تتضمن نقل عملية تطوير التطبيقات التقليدية التابعة لها إلى منصة Amazon Elastic Kubernetes Service المعروفة اختصاراً باسم Amazon EKS. وقد مكّن ذلك مجموعة “سيرا” من تطوير مجموعة منتجات وخدمات جديدة بوتيرة سريعة وعلى نطاق واسع، ما يتيح للمجموعة مستوى استجابة أسرع لاحتياجات العملاء على امتداد كافة وحدات الأعمال، ويشمل ذلك شركتي “المسافر” و”تجول” لخدمات السفر للأفراد التابعتين لها.

وتقوم “سيرا” حالياً باستخدام Amazon EKS لتشغيل أكثر من 1000 حاوية الكترونية في الخدمة. وكنتيجة لذلك، فقد شهدت الشركة تحسناً بنسبة 65 في المئة من حيث أداء التطبيقات، بما في ذلك وقت استجابة أسرع على منصات الحجوزات الإلكترونية التابعة لـ “سيرا”، بما في ذلك عمليات البحث عن عطلات العملاء. وقبل هذه الخطوة، كانت بعض عمليات البحث عن عطلات العملاء التي تتم على منصات الحجوزات الإلكترونية التابعة لـ “سيرا” تستغرق ما يقرب من خمس إلى ثماني ثوانٍ لإظهار النتائج، أما الآن فيحصل العملاء على نتائج البحث في أقل من ثانيتين فقط. وتعتمد “سيرا” أيضاً على خدمات تحليل البيانات من أمازون ويب سيرفيسز AWS لتبني حلول سريعة وفعّالة من حيث التكلفة لتحليل البيانات من مصادر البحث المعنية، ومن تفاعلات العملاء، والمعاملات التي يتم تنفيذها، وغيرها من المصادر