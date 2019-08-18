مدريد – حقق الدولي الاسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد على ملعب “بالايدوس”، الانتصار رقم 283 له مع النادي الملكي، ليعادل رقم الأسطورة باكو خينتو.

وفي انطلاقة موسم الليغا الـ15 لراموس مع ريال مدريد – الذي انتقل إليه قادما من إشبيلية – شهد راموس على فوز فريقه بـ 3 أهداف مقابل هدف على سيلتا فيجو ليصبح رابع أكثر لاعب تحقيقا للانتصارات بتاريخ النادي في “الليغا”.

Contentos de empezar sumando 3⃣ puntos.

¡Seguimos! 💪

Happy to start with 3⃣ points!

Onwards! 💪#HalaMadrid pic.twitter.com/rmQp7NXl4t — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 17, 2019

وحقق راموس 283 انتصارا في 420 مباراة خاضها بالليغا مع “الميرينغي” ليتعادل مع خينتو، ولكن يتفوق عليه في تحقيق نفس عدد الانتصارات في مباريات أقل، حيث خاض اللاعب الراحل 427 مباراة وانتصر في 283 منها.

ويواجه راموس حاليا تحدي معادلة رقم مانولو سانشيز الثالث في قائمة اللاعبين الأكثر تحقيقا للانتصارات مع الملكي بواقع 312 انتصارا خلف راؤول جونزاليس (327 انتصارا) والمتصدر إيكر كاسياس بـ334 انتصارا.

ويعد راموس خامس اكثر لاعب خوضا لمباريات في كل المنافسات مع الريال، وثامن أكثر لاعب خوضا لمواسم بقميص “النادي الملكي”، كما أنه يحتل المركز 25 في قائمة هدافي الفريق بـ84 هدفا. (إفي)