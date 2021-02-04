سيرجي روبرتو يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الأمامية

غرناطة (إسبانيا) – كشف نادي برشلونة عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها ظهير أيمن الفريق سيرجي روبرتو خلال مباراة غرناطة في ربع نهائي كاس الملك الأربعاء على ملعب (لوس كارمينيس)، وأجبرته على مغادرة اللقاء الذي حسمه الفريق الكتالوني بنتيجة (3-5) ومن ثم العبور لنصف النهائي.

وقدَم الفريق الكتالوني “ريمونتادا” رائعة في المباراة بعد أن كان متأخرا بهدفين نظيفين حتى آخر دقيقتين تقريبا من عمر اللقاء، قبل أن يعود بهدفين، ويؤجل حسم التأهل لشوطين إضافيين حسم خلالهما البرسا اللقاء بنتيجة (3-5).

وعاد صاحب الـ28 عاما للتشكيل الأساسي للبرسا خلال مباراة الفريق الأندلسي، بعد أشهر من الغياب بسبب إصابة عضلية وأيضا فيروس كورونا المستجد.

وفي الدقيقة 56 غادر روبرتو الملعب بعد إصابة عضلية، ونزل بدلا منه الأمريكي الشاب سرجينيو ديست.

وأكد النادي الكتالوني عبر حسابه على شبكة (تويتر) أن اللاعب “يعاني من آلام في عضلة الفخذ الأمامية اليمنى”، و”سيخضع لمزيد من الفحوصات لتحديد مدى حجم الإصابة” ومدة الغياب المنتظرة. (إفي)