“سيركو” تعزز أهمية التحويل الرقمي لنظام الرعاية الصحية

دبي- أصبحت الفرصة مواتية أكثر من أي وقت مضى لإعادة صياغة نظام الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. وكان التركيز سابقاً يتمحور على تحسين البنية التحتية المادية للمستشفيات، ولكن الآن، أظهرت التغيرات في أنظمة الرعاية الصحية في بلدان مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجود فرصة مثالية لتسريع عملية التحول الرقمي لأنظمة الرعاية الأولية والمجتمعية.

وكان لأزمة كوفيد 19 جوانب إيجابية قليلة تمثلت بكونها عاملاً محفزاً للتغيير الى التحول الرقمي. وتعاني مختلف البلدان حول العالم من المجتمعات المسنة والتي تتعامل مع الحالات الصحية المزمنة، فلم يكن من المجدي نقل المرضى باستمرار بين المنازل والمستشفيات، ففي مثل هذه الأوقات علينا أن نتوصل إلى حلول أفضل. وما نحتاجه اليوم هو نظام رعاية صحية يساعد على تلبية حاجات المريض وحصوله على تجربة أفضل ونتائج أفضل في نهاية المطاف، مما يسمح للأطباء بتركيز جهودهم على الاهتمام بالمرضى ذوي الحالات الحرجة، وتلبية متطلبات الحكومة في الوقت نفسه من خلال إدارة الاحتياجات الاقتصادية العامة. لذلك يعتبر التحول الرقمي للرعاية الصحية عملية في غاية الأهمية ستعود بالفائدة على مزودي الخدمات الصحية والمرضى على حد سواء؛ ولهذا السبب تمتلك بلدان المنطقة فرصة كبيرة لتصبح مراكز تميز تقدم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى.

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