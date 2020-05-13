سيرينا “أفضل من أي وقت مضى” بدنيا في ظل توقف المنافسات

لوس انجليس – أعربت الأميركية سيرينا وليامز عن توقها للعودة الى ملاعب كرة المضرب المعلقة منافساتها بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها باتت في وضع بدني “أفضل من أي وقت مضى”، رغم اقترابها من اتمام التاسعة والثلاثين من العمر.

وقالت اللاعبة المتوجة بـ 23 لقبا في بطولات الغراند سلام: “أتطلع قدما فعلا للعودة الى الملعب”، وذلك في حوار مباشر عبر (انستغرام) مع شقيقتها المخضرمة.

وأضافت سيرينا “هذا هو ما أقوم به على أفضل وجه. أنا أعشق اللعب”، حيث أدت جائحة “كوفيد-19” الى تجميد الغالبية العظمى من النشاطات الرياضية منذ آذار (مارس) الماضي. وأعلنت رابطتا المحترفين والمحترفات في كرة المضرب، تعليق المنافسات حتى 13 تموز (يوليو) على الأقل.

ورأت سيرينا التي تتم في 26 أيلول (سبتمبر) المقبل التاسعة والثلاثين من العمر، ان فترة التوقف هذا باتت بمثابة “شر لا بد منه”.

🗣 "The impact of Venus and Serena Williams extends well beyond their brilliance on a tennis court. They are cultural icons and role models for girls and young women, boys and young men, throughout the world." — Sky Sports (@SkySports) May 12, 2020

وتابعت اللاعبة التي توجت بآخر لقب كبير مطلع العام 2017 (بطولة أستراليا المفتوحة) قبل ان تتوقف عن اللعب لنحو عام كامل في إجازة حمل وولادة: “شعرت وكأن جسدي كان يحتاج الى ذلك، على رغم انني لم أكن أرغب به”، في إشارة الى التوقف عن اللعب.

وتابعت: “الآن أشعر بأنني في حال أفضل من أي وقت مضى. أشعر بأنني مرتاحة أكثر، جاهزة أكثر (بدنيا). الآن يمكنني أن أزاول كرة مضرب حقيقية”.

وعانت سيرينا بعد عودتها الى الملاعب في العام 2018 من آثار الغياب الطويل التي وضعت خلاله مولودتها الأولى أليكسيس أولمبيا في أيلول/سبتمبر من العام الذي سبقه.

وهي فشلت منذ عودتها في معادلة الرقم القياسي لعدد ألقاب الغراند سلام الذي تحمله الأسترالية مارغريت كورت (24 لقبا)، على رغم خوضها المباراة النهائية لبطولة كبرى أربع مرات (ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية عامي 2018 و2019). (أ ف ب)