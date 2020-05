سيرينا “أفضل من أي وقت مضى” بدنيا في ظل توقف المنافسات

لوس انجليس – أعربت الأميركية سيرينا وليامز عن توقها للعودة الى ملاعب كرة المضرب المعلقة منافساتها بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها باتت في وضع بدني “أفضل من أي وقت مضى”، رغم اقترابها من اتمام التاسعة والثلاثين من العمر.

وقالت اللاعبة المتوجة بـ 23 لقبا في بطولات الغراند سلام: “أتطلع قدما فعلا للعودة الى الملعب”، وذلك في حوار مباشر عبر (انستغرام) مع شقيقتها المخضرمة.

وأضافت سيرينا “هذا هو ما أقوم به على أفضل وجه. أنا أعشق اللعب”، حيث أدت جائحة “كوفيد-19” الى تجميد الغالبية العظمى من النشاطات الرياضية منذ آذار (مارس) الماضي. وأعلنت رابطتا المحترفين والمحترفات في كرة المضرب، تعليق المنافسات حتى 13 تموز (يوليو) على الأقل.

ورأت سيرينا التي تتم في 26 أيلول (سبتمبر) المقبل التاسعة والثلاثين من العمر، ان فترة التوقف هذا باتت بمثابة “شر لا بد منه”.

