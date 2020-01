سيرينا تبلغ نهائي دورة أوكلاند خلال 43 دقيقة فقط

اوكلاند – لقنت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامز مواطنتها الشابة أماندا أنيسيموفا درسا بتغلبها عليها بنتيجة 6-1 و6-1 في 43 دقيقة فقط، وذلك في الدور نصف النهائي لدورة أوكلاند النيوزيلندية في كرة المضرب السبت.

وتلتقي وليامز (38 عاما) في النهائي الأحد، مواطنتها جيسيكا بيغولا التي حققت مفاجأة في نصف النهائي بالتغلب على المصنفة أولى عالميا سابقا الدنماركية كارولاين فوزنياكي بنتيجة 3-6، 6-4 و6-0.

ولم تحتج وليامز المصنفة أولى في أوكلاند والمتوجة بـ23 لقبا في البطولات الكبرى، الى أي جهد يذكر للتغلب على أنيسيموفا، مواطنتها البالغة من العمر 18 عاما والمصنفة 25 عالميا. وفرضت وليامس، المصنفة أولى عالميا سابقا أيضا، أسلوبها في أرض الملعب، وتحكمت بالكرات بشكل مطلق، ودفعت منافستها الشابة الى الجري في طول الملعب وعرضه، دون ان تجد حلا للضربات القوية للاعبة المخضرمة.

ورأت وليامز أنها قدمت أداء طيبا في المباراة “كنت أعرف انني أواجه لاعبة رائعة فعلا، كنت أدرك ان علي أن أكون جدية”، ولا تزال الأميركية تبحث عن معادلة الرقم القياسي في عدد ألقاب الغراند سلام الذي تحمله الأسترالية مارغريت كورت (24)، وستكون محاولتها المقبلة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الكبرى للموسم الجديد، وحيث أحزرت آخر لقب كبير لها في 2017، قبل ان تبتعد عن الملاعب في إجازة حمل وأمومة وضعت خلالها مولدتها الأولى.

Flawless performance 😍@serenawilliams defeats Anisimova 6-1, 6-1 and secures her spot in the @asb_classic final! pic.twitter.com/umBhH6OHNd

— WTA (@WTA) January 11, 2020