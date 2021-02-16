سيرينا تتابع طريقها وتأهل “تاريخي” لكاراتسيف وسهل لأوساكا إلى نصف النهائي

ملبورن – تأهلت الاميركية المخضرمة سيرينا وليامس إلى نصف نهائي احدى البطولات الكبرى للمرة 40 في مسيرتها، بفوزها في ربع نهائي بطولة استراليا المفتوحة على الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة ثانية، بمجموعتين 6-3 و6-3 الثلاثاء.

وبدت بطلة استراليا 7 مرات غير قابلة للهزيمة على ملعب “رود ليفر أرينا”، في مشاركتها 20 مرة في ملبورن و77 في الغراند سلام.

وتابعت سيرينا (39 عاماً) مشوارها بنجاح نحو معادلة الرقم القياسي لعدد الالقاب الكبرى المسجل باسم الاسترالية مارغريت كورت (24).

ولم تفز هاليب على سيرينا، المصنفة عاشرة، سوى مرتين في 11 لقاء بينهما، حيث يعود آخر انتصار للرومانية في نهائي ويمبلدون 2019 عندما سحقتها 6-2 و6-2.

دخلت الاميركية المباراة وهي تمني النفس بالثأر من هاليب، فكسرت ارسالها سريعا في الشوط الثاني للمجموعة الاولى وتقدمت 2-صفر.

وردت هاليب بالمثل وعادلت النتيجة 2-2، لكنها لم تصمد طويلا امام ضربات الاميركية، فخسرت ارسالها مجددا ومن ثم المجموعة بعد 36 دقيقة.

افتتحت هاليب المجموعة الثانية على وقع كسر ارسال منافستها وتقدمها 2-صفر، غير أن سيرينا ردت بقوة فكسرت ارسال الرومانية وعادلت النتيجة 3-3، وكررت الامر ذاته للمرة السادسة في اللقاء لتتقدم 4-3، وتحسم لاحقا المجموعة والمباراة لصالحها.

قالت سيرينا “بدون تأكيد هي أفضل مباراة خضتها في هذه البطولة”، وتابعت “من الواضح انه كان يجب أن ارفع من مستواي أمام المصنفة ثانية عالميا، لذا كنت اعرف انه يجب أن اقدم اداء افضل، وهذا ما فعلته وانا متحمسة”.

وخسرت الاميركية الفائزة بـ 23 لقبا كبيراً في سعيها لمعادلة كورت، أربع نهائيات في البطولات الاربع الكبرى منذ فوزها الكبير الاخير في ملبورن عام 2017 خلال حملها.

وضربت سيرينا موعداً في الدور نصف النهائي مع اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة ثالثة، الفائزة بسهولة على التايوانية هسييه سو-وي 6-2 و6-2 في وقت سابق اليوم.

لم تجد اليابانية أوساكا التي احتاجت لحوالي ساعة فقط، أي صعوبة في “سحق” منافستها المصنفة 71 عالميا والتي تشتهر باسلوب لعبها غير النمطي.

وصنعت أوساكا الفارق بينها وبين سو-وي بفضل حسمها للنقاط المهمة (انقذت 3 محاولات لكسر ارسالها من أصل 3)، إضافة الى نوعية ارسالها الاول (92 بالمئة من النجاح).

وتأمل أوساكا (23 عاما)، الساعية للفوز بلقبها الرابع في الغراند سلام، ان تحافظ على عاداتها اذ فازت بألقابها الثلاثة السابقة في كل مرة بلغت ربع النهائي إن كان في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عامي 2018 و2020 أو أستراليا المفتوحة 2019.

وتقابلت اللاعبتان سابقا في خمس مناسبات، انتهت أربع منها بثلاث مجموعات.

وباتت سو-وي في سن الـ 35 عاما اللاعبة الاكبر سناً تبلغ ربع نهائي احدى البطولات الاربع الكبرى في العصر الحديث.

قالت أوساكا المصنفة أولى سابقا “انا سعيدة جداً من الطريقة التي لعبت بها”، وتابعت “في كل مرة لعبت ضدها كانت معركة كبيرة، وحتى لو أن النتيجة لا تشير إلى ذلك، إلا انها كانت معركة أخرى بالنسبة لي. مع (طريقة) ضربها (للكرة)، لا تعرفون أبدا كيف ستسير الامور”.

وأكدت “لم أرد أن ألعب ثلاث مجموعات اليوم”.

عند الرجال، تابع الروسي أصلان كاراتسيف، المصنف 114 عالميا والمتأهل من التصفيات، مسلسل مفاجآته في بطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب، اولى البطولات الاربع الكبرى، وتأهل الى الدور نصف النهائي بفوزه على “المصاب” البلغاري غريغور ديميتروف 2-6 و6-4 و6-1 و6-2 في ربع النهائي الثلاثاء.

وبات كاراتسيف (27 عاما) أول لاعب في العهد الحديث يتأهل الى المربع الذهبي لاحدى البطولات الكبرى في مشاركته الاولى ضمن القرعة الرئيسية.

وهو أيضاً أول لاعب مع أقل تصنيف يشارك في ملبورن منذ 30 عاما.

ويواجه الروسي في نصف النهائي الفائز بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول والألماني ألكسندر زفيريف.

قال كاراتسيف معبرا عن شعوره وكأنه لا يصدق ما حصل “أنه شعور مذهل، أول غراند سلام، أول نصف نهائي، الامر لا يصدق”.

وتابع بعد هذا التأهل “التاريخي”: “كان من الصعب عليّ في البداية أن أسيطر على أعصابي، ولكن حاولت إيجاد الاسلوب المناسب للعب”.

وبات كاراتسيف ثاني لاعب فقط يتأهل من التصفيات يصل الى نصف نهائي استراليا منذ صاحب الارض بوب جيلتينان في عام 1977، والأقل تصنيفا (114) في هذا الدور أيضاً منذ الكرواتي غوران إيفانيشيفيتش في ويمبلدون عام 2001، عندما كان يحتل المركز 125 عالميا.

واستغل كاراتسيف اصابة في أسفل الظهر تعرض لها ديميتروف (المصنف 18) في المجموعة الثالثة للفوز بالمباراة.

طلب ديميتروف استراحة طبية لمعالجة الاوجاع وقد سُمع وهو يقول انه يعاني من “تشنجات”، وبرغم عودته الى الملعب إلا انه صارع لارسال الكرة وعانى لرد ضربات منافسه.

ولم يفز كاراتسيف، قبل بطولة استراليا، سوى بثلاث مباريات على الملعب الرئيسي منذ بداية مسيرته.

وخاض الروسي التصفيات المؤهلة لهذه البطولة والتي اقيمت بشكل استثنائي في الدوحة في منتصف كانون الثاني/يناير 2021، من أجل أن يشارك في ملبورن.

وأقصى كاراتسيف في مشواره الى هذا الدور عدة أسماء بارزة على غرار الارجنتيني دييغو شفارتسمان، المصنف ثامناً، في الدور الثالث، والواعد الكندي الكندي فيليكس أوجييه- ألياسيم (19) بعدما قلب تأخره بمجموعتين إلى فوز في دور الثماني. – (أ ف ب)