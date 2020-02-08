سيرينا تتجاوز عقبة أوستابنكو في كأس الاتحاد للتنس

مدن – بشق الأنفس فازت الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز على منافستها اللاتفية الشابة إيلينا أوستابنكو لتمنح منتخب بلادها تقدما بواقع 2-صفر في ختام مباريات ليل الجمعة في تصفيات كأس الاتحاد للتنس لفرق السيدات في مدينة سياتل الأمريكية.ولعبت خبرة وليامز الطويلة وقدراتها الهائلة دورا حاسما في الفوز على اللاعبة اللاتفية (22 عاما) 7-6 و7-6 بعد مباراة استمرت ساعة واحدة و46 دقيقة.

واستفادت وليامز من كثرة أخطاء أوستابنكو التي ارتكبت 47 خطأ سهلا خلال المباراة.

وقالت وليامز بعد الانتصار الصعب ”لعبت في حضور الكثير من الجماهير من قبل لكني أعتقد أنني لم أواجه قط جمهورا بهذا الصخب“.

وجاء فوز وليامز الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الكبرى بعد فوز مواطنتها صوفيا كينين بطلة أستراليا المفتوحة 6-2 و6-2 على انستاسيا سيفاستوفا ليتقدم المنتخب الأمريكي 2-0 قبل عودة المباريات في وقت لاحق يوم السبت.

وسبق للمنتخب الأمريكي الفوز بلقب البطولة 18 مرة.

وقبل ذلك تجرعت نعومي أوساكا هزيمة منكرة مع عودتها للفريق الياباني في البطولة بعد غياب دام عاما حيث خسرت المصنفة العاشرة عالميا 6-صفر و6-3 أمام الإسبانية سارة سوريبيس تورمو.

وكان من المتوقع أن تمنح أوساكا الفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى اليابان دفعة معنوية هائلة في محاولتها للفوز على مستضيفتها إسبانيا التي سبق لها الفوز باللقب خمس مرات لكنها تعرضت لهزيمة مذلة.

وارتكبت أوساكا، التي حرمتها الواعدة كوكو جوف (15 عاما) من الدفاع عن لقبها في أستراليا المفتوحة، 50 خطأ سهلا في عرض سيء أمام المصنفة 78 عالميا.

وبعدها فازت كارلا سواريز نافارو، التي تخوض آخر مباراة لها على أرضها مع الفريق الإسباني، على اليابانية ميساكي دوي 6-3 و6-4 لتضع إسبانيا في المقدمة 2-0 قبل منافسات الفردي المعكوس يوم السبت.

وتحتاج إسبانيا إلى الفوز بواحدة من ثلاث مباريات يوم السبت لتحجز مكانها في النسخة الأولى من نهائيات كأس الاتحاد التي ينافس فيها 12 فريقا في بودايست في نيسان (أبريل).

وستشارك فرنسا حاملة اللقب وأستراليا الوصيفة وجمهورية التشيك (ببطاقة دعوة) والمجر صاحبة الضيافة في النسخة المعدلة لتتبقى ثمانية مراكز أخرى ستحسم من خلال التصفيات هذا الأسبوع.

وتقدمت سويسرا أيضا 2-صفر على ضيفتها كندا.

وتعادلت هولندا مع روسيا البيضاء 1-1 حيث عادلت أريانا سبالينكا نتيجة المواجهة بعد أن وضعت كيكي بيرتنز هولندا في المقدمة بالفوز على ألياكسندرا ساسنوفيتش.

وتتقدم سلوفاكيا 2-صفر على بريطانيا في براتيسلافا بينما تعادلت روسيا الفائزة باللقب أربع مرات 1-1 مع رومانيا في كلوج في ظل غياب النجمة الرومانية سيمونا هاليب.

وتتقدم ألمانيا على البرازيل 2-0 أيضا. -(رويترز)