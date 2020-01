سيرينا تسحق الشابة بوتابوفا في ملبورن

ملبورن – ظهرت سيرينا وليامز الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس سبع مرات بمستوى قوي وافتتحت ظهورها رقم 19 في ملبورن بارك بفوز ساحق 6-صفر و6-3 على أنستاسيا بوتابوفا اليوم الاثنين.

سيرينا وليامز بعد فوزها على أنستاسيا بوتابوفا خلال مباراة في بطولة استراليا المفتوحة للتنس في ملبورن يوم الاثنين. تصوير: كاي فافنباخ – رويترز

ووصلت الأمريكية وليامز (38 عاما) لأولى البطولات الأربع الكبرى هذا العام بعد فوزها بأول لقب لها في ثلاث سنوات ولم تبذل الكثير من الجهد أمام منافستها الروسية الشابة على ملعب رود ليفر.

ومنحت ضربة ناجحة المصنفة الثامنة الفوز بالمجموعة الأولى في أقل من 20 دقيقة ورغم أن بوتابوفا بطلة ويمبلدون للناشئات سابقا جعلت الأمور أكثر صعوبة في المجموعة الثانية فإن المباراة انتهت خلال أقل من ساعة واحدة.

