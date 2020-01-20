سيرينا تسحق الشابة بوتابوفا في ملبورن

ملبورن – ظهرت سيرينا وليامز الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس سبع مرات بمستوى قوي وافتتحت ظهورها رقم 19 في ملبورن بارك بفوز ساحق 6-صفر و6-3 على أنستاسيا بوتابوفا اليوم الاثنين.

سيرينا وليامز بعد فوزها على أنستاسيا بوتابوفا خلال مباراة في بطولة استراليا المفتوحة للتنس في ملبورن يوم الاثنين. تصوير: كاي فافنباخ – رويترز

ووصلت الأمريكية وليامز (38 عاما) لأولى البطولات الأربع الكبرى هذا العام بعد فوزها بأول لقب لها في ثلاث سنوات ولم تبذل الكثير من الجهد أمام منافستها الروسية الشابة على ملعب رود ليفر.

ومنحت ضربة ناجحة المصنفة الثامنة الفوز بالمجموعة الأولى في أقل من 20 دقيقة ورغم أن بوتابوفا بطلة ويمبلدون للناشئات سابقا جعلت الأمور أكثر صعوبة في المجموعة الثانية فإن المباراة انتهت خلال أقل من ساعة واحدة.

وستلتقي وليامز في الدور الثاني مع السلوفينية تمارا جيدانسك أو الكورية الجنوبية هان نا-لاي حيث ستواصل سعيها لمعادلة حصيلة مارجريت كورت القياسية البالغة 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

ورغم تحسن جودة الهواء في ملبورن بارك بعد تراجع الدخان الناتج عن حرائق الغابات عبرت وليامز عن مخاوفها قائلة ”بالتأكيد كنت أشعر بالقلق ولا يزال القلق يساورني. وأعتقد أن الاحوال تتغير كل يوم.“

وأضافت ”لا يزال هذا مصدر قلق للكثيرين. يحرص جميع اللاعبين ومنظمو البطولة على إبلاغ اللاعبين عن الأحوال الجوية المتوقعة خلال المباريات.

”اليوم تبدو نوعية الهواء طبيعية. نعم تبدو جيدة تماما.“

وتحدثت وليامز عن تعرضها لبعض المتاعب في رئتيها بعد إنجاب طفلتها هو ما يسبب لها قلقا إضافيا خوفا من الدخان الذي تراجع بعد هطول الأمطار.

وأردفت وليامز قائلة ”سنرى. سنهتم بما يحدث وسنرى ما الذي سيحدث.“

وعن الأداء والفوز قالت وليامز ”شعرت أنني بدأت بصورة جيدة جدا وقدمت أداء قويا تماما في المجموعة الأولى ومن ثم أكملت المهمة.

”ولذا فإنني أشعر أن بوسعي التحسن وتقديم أداء أفضل خلال البطولة بالتأكيد. هذه بداية طيبة.“ -(رويترز)