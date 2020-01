سيرينا تنهي الانتظار بلقب أول منذ 2017 وتتوج بدورة أوكلاند

اوكلاند – أحرزت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامز لقبها الأول في دورات محترفات كرة المضرب منذ العام 2017، بفوزها الأحد على مواطنتها جيسيكا بيغولا في المباراة النهائية لدورة أوكلاند النيوزيلندية بنتيجة 6-3 و6-4.

وحسمت وليامز (38 عاما) المصنفة أولى في الدورة والأولى عالميا سابقا، المباراة النهائية في ساعة و35 دقيقة، لتحرز اللقب الـ73 في مسيرتها الاحترافية، والأول منذ تتويجها بلقب أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في مطلع 2017 على حساب شقيقتها فينوس.

وغابت سيرينا بعدها أشهرا عن الملاعب لوضع مولودتها الأولى، وهي تسعى منذ عودتها، الى إحراز لقبها الـ24 في بطولات الغراند سلام، ومعادلة الرقم القياسي للأسترالية مارغريت كورت. وستكون الأميركية أمام فرصة جديدة لتحقيق ذلك، في النسخة المقبلة من البطولة الأسترالية التي من المقرر ان تنطلق في ملبورن في 20 كانون الثاني/يناير الحالي.

A first title in three years for @serenawilliams !

She beats Pegula 6-3, 6-4 at @ASB_Classic ! pic.twitter.com/EUnWlLAQQe

— WTA (@WTA) January 12, 2020