اوكلاند – بلغت الأميركية المخضرمة سيرينا ويليامز الدور ربع النهائي لدورة أوكلاند النيوزيلندية في كرة المضرب بعد معاناة، وذلك بفوزها الخميس على مواطنتها كريستينا ماكهايل 3-6 و6-2 و6-3.

وبعد أن بدأت عام 2020 بشكل واعد من خلال فوزها السهل في الدور الأول على الإيطالية كاميلا جورجي 6-3 و6-2، وجدت ابنة الـ38 عاما نفسها متخلفة بعد تنازلها عن إرسالها ثلاث مرات في المجموعة الأولى، قبل أن تستعيد زمام المبادرة في الثانية والثالثة وتحسم اللقاء في ساعتين.

ورأت سيرينا، المصنفة أولى في أوكلاند، أن خوضها مباراة من هذا النوع هام جدا لتحقيق أهدافها والفوز بلقبها الرابع والعشرين في بطولات الغراند سلام ومعادلة الرقم القياسي المطلق المسجل باسم الاسترالية مارغاريت كورت، موضحة “احتاج حقا الى خوض مباريات من هذا النوع لتحقيق أهدافي، بعد خسارتي للمجموعة الأولى، أنا سعيدة وحسب ببقائي في الدورة”.

A number of the world's top tennis stars, including Serena Williams, Roger Federer and Rafa Nadal, have agreed to play in an exhibition match to raise funds for Australia's bushfire relief. https://t.co/zWaatF7een

