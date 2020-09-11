سيرينا وليامز : لا أعذار .. أزارينكا كانت أفضل

نيويورك – قالت اللاعبة الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز، التي عانت الخميس من إقصاء محبط جديد من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس من الدور نصف النهائي على يد البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، إن الفوز الذي حققته خصمتها كان “مستحقا تماما”.

وصرحت سيرينا وليامز (38 عاما) عقب انتهاء اللقاء “مشكلة كعب قدمي اليسرى خلال المجموعة الثالثة لا تعد عذرا، أزارينكا قدمت مباراة كبيرة واستحقت الفوز”.

وأضافت اللاعبة المصنفة الأولى عالميا السابقة “لقد بدأت اللقاء بشكل قوي للغاية ومن ثم واصلت هي الصراع”.

وأوضحت وليامز أن أزارينكا بكل بساطة تغيرت وبدأت في اللعب بشكل أفضل في كل مرة.

وحرمت هذه الخسارة التي تلقتها ويليامز على يد أزارينكا بنتيجة 1-6 و6-3 و6-3 من تحقيق لقبها السابع في بطولة أمريكا المفتوحة ومن تحقيق حلم معادلة رقم الأسطورة الأسترالية مارجريت كورت المتوجة على عرش الفائزات ببطولات الجراند سلام برصيد 24 بطولة. – (إفي).